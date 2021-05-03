CHP'li eski Vekil Zeki Turgut Eroğlu, koronavirüse yenik düştü
CHP 16. Dönem Milletvekili Zeki Turgut Eroğlu, yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Koronavirüsten hayatını kaybedenlere CHP'nin CHP 16. Dönem Milletvekili Zeki Turgut Eroğlu da katıldı. Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Eroğlu hayatını kaybetti.
Eroğlu'nun vefat haberini, oğlu Güven Eroğlu, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"COVİT19 BELASINA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"
Babam CHP 16. Dönem istanbul milletvekili Zeki Turgut Eroğlu 10 gün yakalandığı covit19 belasına yaşam mücadelesini kaybetti Allahın rahmetine kavuştu mevlam cennetiyle mükafatlandırsın değerli babamı melekler yoldaşın olsun değerli babam mekanın cennet olsun...
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