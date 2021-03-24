CHP'li Gürer, "Firmalar işi neden yarım bırakıyor" diye sordu

24 Mart 2021 Çarşamba, 10:05

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde ve Bor ilçesindeki tarihi eserlerin geciken restorasyon çalışmalarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Ömer Fethi Gürer, Niğde merkezde restorasyonu 2018 yılından bu yana devam eden Sungurbey Camii, Bor ilçesinde 4 yıl önce iç sütunu yıkıldığı için ibadete kapatılan 6 asırlık Sultan Alaadin Camii ve 7 yıldır restorasyonu tamamlanamayan Bor Yeni Hamam’daki çalışmaların akıbetinin açıklanması için Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Gürer önergesinde şu sorularının yanıtlanmasını istedi:

“Niğde ilinde Sungurbey Cami restorasyon çalışmasının başlangıç tarihi ne zamandır? Belirlenen bitiş tarihinde iş tamamlanmış mıdır? Çalışmanın şuan ki aşaması nedir?

Niğde ili Bor ilçesi Yeni Hamam restorasyon çalışmasının 7 yıldır bitmemesinin nedeni nedir? Toplam yapılan harcama kaç TL’dir?

Bakanlığınız tarafından 2020 yılında açılacağı bildirilen Bor Yeni Hamamı’nın çalışmalarının tamamlanmasının nedeni nedir?

Niğde ili Bor ilçesinde 600 yıllık tarihi olan Alaaddin Cami, 4 yıl önce yıkılan iç sütun nedeni ile ibadete kapatıldı. Bakanlığınız tarafından, Alaaddin Cami için ön görülen projelerin Koruma Kurulunca onaylandığı ve 2020 yılının ilk aylarında ihalesinin yapılıp çalışmalara başlanacağı bildirilmiştir. Alaaddin Caminde onarım projelerinin başlamamasının nedeni nedir?

Tarihi caminin onarımı tamamlanarak, ibadete açılma tarihi ne zamandır?”

SUNGURBEY CAMİİNİN RESTORASYON SÖZLEŞMESİ TASFİYE EDİLDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Niğde merkezdeki Sungurbey Camii’nin 2018 yılında imzalanan sözleşmesinin tasfiye edildiğini, yarım kalan ikmal ihalesinin tamamlanması için 28 Ağustos 2020 tarihinde sözleşme imzalandığını, eserin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bor ilçesindeki Yeni Hamam'ın 10.07.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak restorasyon çalışmalarına başlanıldığını belirten Bakan Ersoy, yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle restorasyon işinin 11.11.2019 tarihinde fesih edildiğini ifade ederek, eserin kalan kısmının ise ihale hazırlık sürecinde olduğunu kaydetti.

SULTAN ALAADDİN CAMİİNİN RESTORASYANUNA 4 YILDIR BAŞLANAMADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Bor ilçesindeki Sultan Alaaddin Camii'nin proje temin işinin 13.05.2019 tarihinde tamamlandığını belirterek, “Akabinde eserin restorasyonuna yönelik yaklaşık maliyeti hazırlanmış olup, restorasyon çalışmalarına başlanabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.

Ömer Fethi Gürer ise tarihi eserlerin restorasyon işini alan firmaların, işi yarım bırakmaları olaylarına sıkça rastlandığına belirterek, bu konunun araştırılması gerektiğini söyledi.

7-8 YILDA TAMAMLANAMIYOR

Gürer ayrıca, yüzlerce yıl önce 3-5 yılda inşa edilen ve günümüze kadar ayakta kalabilen tarihi eserlerin, onarımlarının 7-8 yılda bile tamamlanamıyor olmasının düşündürücü olduğunu belirtti. Gürer örneğin Bor Osmanlı Hamamı faal iken restorasyon alındı. 2015 yılından beri birden çok yüklenici değişti. İlçenin orta yerinde kullanılan hamam yıllardır kapalı kaldı. Yükleniciler işi yarım bırakıp gidiyor. Neden yüklenici işi bırakır? Bugüne kadar bu yer için ne kadar ödeme yapıldı? Ne zaman sorun aşılacak bilende yok, sürekli yanıtlarda konu adeta geçiştiriliyor. Bu sürecin uzamasının sorumlusu yok mu? dedi.