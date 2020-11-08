CHP'li Gürer: Yerli çiftçimize destek değil köstek olunuyor

08 Kasım 2020 Pazar, 14:01

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilere verilen sözlerin tutulmadığını ve çiftçinin açıklanan desteklemelerle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

CHP’li vekil Gürer, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Mayısta yaptığı açıklamada çiftçilere hububatta ton başına 230 lira prim ve destek, bakliyatta ton başına 800 lira prim ve destek olarak verileceğini açıkladı. 5 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 2020 yılı desteklemelerin açıklandı. Hububat ton desteği kararname de 100 TL olarak belirlendi. Gübre, mazot ve sertifikalı tohum desteği alan bazlı veriliyor. Alan bazlı desteği dahi eklesek çiftçiye vaat edilen 230 TL destek verilmemiş oluyor. Esasında mevcut koşullarda bu destek artırılmalıydı. Bakliyat için benzer durum var. Fasulyede 800 TL açıklanan destek 500 TL olarak duyuruldu. Yine çiftçiye verilen sözler tutulmadı" diye konuştu.

MÜJDE, YABANCI ÇİFTÇİYE OLDU

Çiftçilere yönelik sürekli "müjde" diye açıklamalar yapıldığına ve bu yolla çiftçinin ekim yapmasının sağlanmaya çalışıldığına dikkat çeken Gürer, "Ancak çiftçi yaşadığı sürece bakmakta ve verilen sözler tutulmadıkça topraktan uzaklaşmaktadır. Yalnız 2010 yılı ile 2019 yılı arasında 1 milyon 300 bin hektar tarım arazisi tarım dışı kalmıştır. Çiftçi sayısı her yıl düşmekte, kırsal boşalmakta, aile tipi işletmeler ciddi sorunlar yaşamaktadır. Çiftçi borçludur, üreticinin ürettiği ürün değer bulmamakta, aracılar nedeniyle tüketici de pahalıya gıda almak zorunda bırakılmaktadır. Plansız, öngörüsüz tarım politikaları ülke tarımını zora sokmuştur. Yerli çiftçimize destek değil köstek olunmaktadır. İthalata dayalı, çiftçiyi üretimden soğutan, aracıların kazandığı bir süreç devam etmektedir” dedi.

STOK VARSA İTHALAT NEDEN?

4 Mayısta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TMO’nun alım taban fiyatını ekmeklik buğday için Ton fiyatı 1450 TL, makarnalık buğday içinse 1800 TL olduğunu hatırlatan Ömer Fethi Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Hasat sonunda TMO bu fiyatlarla ne kadar buğday alabildiği açıklanmalıdır. Yaklaşık ülkemizde üretilen 20 milyon tona yakın yıllık buğday hasatından ne kadarını çiftçi bu fiyat ile TMO vermiştir? Eğer yeterli stok varsa TMO neden hasat biter bitmez ithalata başlamış ve 25 Ağustos’ta makarnalık buğdayın ton fiyatı 2450 TL’den ithal edilmiştir. Eylül ayında ekmeklik buğdayın ithal ton fiyatı 1800 lirayı görmüştür. İç piyasa borsa fiyatları da bugün için bu fiyatları aşmıştır. Buğday ithalatı sürmekte ve yurt dışı fiyatları artmaktadır. Bu durumda borcu olan, kredi ödemesi gelen çiftçi hasat dönemi 1450 TL sattığı ekmeklik buğday çiftçi elinden çıktıktan sonra 1800 TL fiyatı geçmiştir. Aracılar ve ithalat lobileri kazanmakta, çiftçi emeğinin karşılığını alamamaktadır. Kuru tarım arazisi TÜİK verileri göre dönümünden 290 kg altında verim alan çiftçi 3 dönümden bir ton buğday almakta ilaç, gübre, tohum, sulama ve mazot giderleri sonrası başabaş noktasında üretim yapmaktadır. Yurt dışından daha pahalı ürün almak yerine ülkemiz çiftçisi gerekli destek sağlanmalıdır. AKP iktidarı söz vermekte ve verdiği sözü dahi yerine getirmeyerek çiftçileri mağdur etmektedir. Desteklerinin de kısılması ile çiftçi ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Tam da ekim zamanı yapılan düzenlemeler çiftçinin umutlarını kırmıştır” diye konuştu.

Yerli çiftçiye verilmeyen fiyatın ithalat ile yabancı çiftçilere verildiğini belirten Ömer Fethi Gürer, 2002 yılında 1 ton buğday satan çiftçinin 33 gram altın aldığını, bu yıl ise 1 ton buğday satan çiftçinin ancak 3 gram altın alabildiğini söyledi. Gürer, hububat, bakliyat ve bitkisel yağda artan dışa bağımlılığın gıda güvenliğinde sorunlar yaratabileceğine dikkat çekti.



