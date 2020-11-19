CHP'li Gürsel Erol da Covid-19'a yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2020 Perşembe, 08:36
CHP'li Gürsel Erol da Covid-19'a yakalandı
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Cumhuriyet Halk Partisi 26. ve 27. dönem milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Erol, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Twitter üzerinden paylaşım yapan Erol, şu ifadeleri kullandı:

“Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim.” 


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