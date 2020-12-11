CHP’li Hakverdi’den Erdoğan’a “hırsızlık” yanıtı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankra Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Her hırsızlığın hesabını vereceksiniz" ifadesine, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan AKP Genel Başkanı Recep Erdoğan’a sert sözler" şeklindeki paylaşımla yanıt verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında CHP'yi hedef alarak, "Her hırsızlığın hesabını vereceksiniz. Her yalanın, her iftiranın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasındaki bu bölümü sosyal medya hesabından yayınlayan CHP'li Hakverdi, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan AKP Genel Başkanı Recep Erdoğan’a sert sözler" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan Akp Genel Başkanı Recep Erdoğan’a sert sözler. pic.twitter.com/4POA9gOCrr— Ali Haydar Hakverdi (@ahhakverdi) December 11, 2020
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