CHP’li İlgezdi ile Ulaştırma Bakanlığı arasında İstanbul-izmir Otabanında ‘Rüzgar Riski’ tartışması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında, İstanbul- İzmir Otobanında rüzgar riski polemiği yaşanıyor. İlgezdi, otoban güzergahındaki şiddetli rüzgarın sürücülerin can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesi ile rüzgar paneli yapılmasına ilişkin soru önergesi verirken, bakanlık tarafından verilen yanıtta, “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu kullanıcılarından bugüne kadar rüzgar ile ilgili bir şikayet alınmamıştır” denildi. Bakanlığın yaptırdığı yoldan haberdar olmadığını söyleyen İlgezdi ise verilen yanıtı ‘skandal’ olarak nitelendirdi.

İLGEZDİ, RÜZGAR PANELİ İSTEDİ, BAKANLIK RİSK YOK DEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi İstanbul- İzmir otoyolunda rüzgar nedeniyle sürüş güvenliğinin tehlikeye girdiği alanlar olduğuna dikkat çekerek, “Yolu kullanan herkesin rüzgar nedeniyle riske girdiği ortadayken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın durumdan haberi bile yok. Rüzgar paneli yapmak için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor” dedi.

İlgezdi’nin konuya ilişkin soru önergesine yanıt veren Bakanlık yetkililerinin ise söz konusu yolda rüzgarla ilgili bir sıkıntının yaşanmadığı belirtilerek, “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu kullanıcılarından bugüne kadar rüzgar ile ilgili bir şikayet alınmamıştır”” açıklaması dikkat çekti.

İLGEZDİ’DEN BAKANLIĞA, ‘ SKANDAL CEVAP’ TEPKİSİ

Bakanlık tarafından verilen yanıtı ‘skandal’ olarak nitelendiren İlgezdi, bu duruma tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Devletin işlettiği otoyollardan neredeyse on katı fazlasını ödüyorsunuz ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan şiddetli rüzgâr için hiçbir önlem alınmadığını görüyorsunuz. Aslında yurttaşlarımız kendi paralarıyla, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını tehlikeye atıyorlar. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı.

OLASI ÖLÜMLERİN SUÇLUSU İKTİDARDIR

İstanbul’dan İzmir’e seyahati 3,5 saate düşürdüğü iddia edilen bu yola, Osmangazi köprü geçişi dahil 422 lira vermek zorunda olan sürücüler, güzergâh boyunca kimi zaman sürüş güvenliğini tehlikeye sokan şiddetli rüzgarla karşılaşıyorlar. Ne var ki, yüksek geçiş ücretlerine karşın, insanların hayatını tehlikeye sokan bu olumsuz duruma karşı Bakanlık önlem almak yerine, ‘rüzgâr sorunu yok’ demeyi tercih etmesi sorumsuzluktur. Bu durumda yaşanacak olası kazaların ve ölümlerin suçlusu iktidar ve bürokratlarıdır. Öte taraftan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gerçekten göz göre göre gelen bu tehlikeden haberi dahi yoksa, bu çok büyük bir skandaldır. Her iki durumda da Bakanlığın şu soruya yanıt vermesi gerekiyor, ‘Şiddetli rüzgarların sürüş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü İstanbul-İzmir otoyoluna koruyu tedbir olarak rüzgâr panelleri yerleştirilmesi için ön koşul meydana gelecek kazalar ve yaşanacak ölümler midir?”

EKŞİ SÖZLÜK’TEN ÖRNEK VERDİ

Bakanlık tarafından yapılan, “ Rüzgar konusunda şikayet yok” açıklamasına gerçekleri yansıtmadığı gerekçesi ile tepki gösteren CHP’li İlgezdi, sosyal medya platformu Ekşi Sözlük’te yer alan şu şikayetleri örnek verdi:

“Bir diğer önemli nokta, yolun bazı bölümlerinde rüzgar o kadar artıyor ki, direksiyon elinizde sallanıyor. sanki kaldırıp arabayı yuvarlayacakmış gibi hissediyorsunuz.”

“İkinci kez kullandığım otoyol. Hep bana mı denk geldi bilmiyorum ama rüzgardan hız yapmak çok zor.”

“Diğerleri de belirtmiş ancak rüzgar gerçekten deli esiyor. Dönüş yolunda araba gaza bastıkça sağa sola kendisi savruluyordu.”

“Bir de yol müsait olmasına rağmen rüzgardan dolayı bazı noktalarda hız yapmak çok zor. Araba savrulup gidecekmiş hissiyatı oluyor.”

“Rüzgar biraz fazla bazı yerlerde hafif araçlar için tatsız olabilir.”

“Yolun bir çok kesiminde feci bir ters rüzgar var ve direksiyonu sıkı tutmak lazım. Araç bildiğin rüzgardan titriyor.”

“Yolun büyük bir bölümü korkunç rüzgar alıyor. Birçok yerde aracın şerit içinde oynamasına sebep oluyor. Hatta belirli noktalarda -ki oralarda zaten rüzgar uyarıları var- ani rüzgar nedeniyle yarım şerit boyu kadar yer değiştirmeniz mümkün olabiliyor. Bu yol kışın çok can yakar. Rüzgar konusu bu yolu ciddi ciddi tehlikeli hale getirebilir.”