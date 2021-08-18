CHP'li Karaca'dan Aliye Uzun hakkında "Yemin töreni" iddiası

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:42

Naci Şerif Zindaşti ile Burhan Kuzu’yu tanıştırdığı ortaya çıkan ve eski AKP Beşiktaş kadın kolları başkanlığını yapan Aliye Uzun hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Aliye Uzun’un resmi davetiye ile TBMM’deki yemin törenine çağrıldığını söyledi.

Konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a soru önergesi veren Karaca önergesinde tek soru yöneltti. Karaca, “Burhan Kuzu'nun yargıya talimat vererek tahliye ettirdiği uyuşturucu baronu Zindaşti'nin iş takipçisi Aliye Uzun'u TBMM’ye 2018’de Cumhurbaşkanı yemin törenine kim, hangi gerekçeyle çağırdı?” diye sordu.

Önergesi sonrası açıklama yapan Gülizar Biçer Karaca şunları kaydetti:

“Günlerdir ülkemizde yangınlar, doğal afetler, seller ve bunların üstesinden gelemeyen beceriksiz bir saray hükümetinin ülkemize yaşattığı bir diğer kirli gündemi çok da gün yüzüne çıkmamıştır. İlişkiler ağını, uyuşturucu baronu Zindaşti, sarayın hukuk politikaları kurulu üyesi Burhan Kuzu ve Aliye Uzun üçgeni diye düşünürken altından çok daha farklı kirli ilişkiler ağı ortaya çıktı. Aliye Uzun, Zindaşti’nin danışmanı, Zindaşti’nin başka kirli işlerini yöneten bir kadın. Aynı zamanda geçtiğimiz dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Beşiktaş İlçe Kadın Kolları Başkanı. Başka bir konu daha bu toplumdan gizlenmeye çalışılıyor.

Nedir bu konu? 24 Haziran seçimleri sonrasında 2018 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nın, TBMM’deki yemin törenine, bu kirli ilişkiler ağının ortasındaki ve uyuşturucu baronu Zindaşti’nin, işlerini yürüten Aliye Uzun, resmi davetiyeyle davet edilmiştir. Hem Meclis Başkanlığı’na hem de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına bunu sorduk. Dedik ki “Zindaşti’nin işlerini yürüten, danışmanlığını yapan Aliye Uzun’u, TBMM’deki resmi törene kim ve hangi sıfatla davet etti?” Sorumuzun yanıtı bütün milletimizle paylaşılmalı ve bu kirli ilişkiler ağı ve gerçekler ortaya çıkmalıdır”