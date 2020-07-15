CHP'li Kaya: “AKP'nin dili de, gönlü de 'Sayın Fetullah Gülen' noktasında!”

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine karşın siyasi ayağının ortaya çıkartılmadığını belirterek , “Şehit yakınlarına ve Gazilere toplanan parayı istiyoruz diyenlere polis copuyla karşılık verenler bir kez daha 15 Temmuz hain darbe girişimini anlamayanlardır. Bu ülke darbelerden çok çekti. Bu ülkede darbelere karşı direnenler her zaman darbeciler tarafından ezildi” dedi.

“DARBEYİ FIRSATA ÇEVİRENLER 20 TEMMUZ’DA SİVİL DARBE GERÇEKLEŞTİRDİ”

Kaya, sosyal medya hesabından "AKP'nin dili de, gönlü de 'Sayın Fetullah Gülen' noktasında!" başlığıyla yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"4 yıl önce bugün 15 Temmuz 2016 Türkiye’nin üzerine karabasan çöktü. Sokaklarda insanlar demokrasi için darbeye karşı direniş gösterirken 251 şehit, 2.194 gazi verdik. Dört yıldan bu yana FETÖ’nün, terör örgütlerinin ana unsurları, siyasi ayağı hala açığa çıkartılamadı. Hesap sorulamadı. O süreci soruşturan TBMM raporu 4 yıldır ortada yok kayıp. O dönemin Genelkurmay başkanı ve MİT Başkanı Parlamentoya gelip hesap dahi vermedi. Çünkü hesap verdiklerinde belki de bu darbe girişiminin siyasi ayağı açığa çıkacak. Darbeyi fırsata çevirenler, bu Allah’ın bir lütfudur diyenler 20 Temmuz’da sivil bir darbeyi gerçekleştirdiler. Ve binlerce kamu çalışanını işinden, evinden, aşından ettiler. Şehitler, gaziler için toplanan paraların hesabı hala verilmedi. Şehit yakınlarına ve Gazilere toplanan parayı istiyoruz diyenlere polis copuyla karşılık verenler bir kez daha 15 Temmuz hain darbe girişimini anlamayanlardır. Bu ülke darbelerden çok çekti. Bu ülkede darbelere karşı direnenler her zaman darbeciler tarafından ezildi. 12 Mart, 12 Eylül, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 20 Temmuz darbesi, tamamına karşı olmamızın nedeni demokrasi aşkımızdır. Bir kez daha hain darbe girişimini yapanları kınıyor şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize uzun ömürler diliyorum."