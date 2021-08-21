CHP'li Kaya: "Çöken sadece pist değil, AKP’nin yandaşı kayıran zihniyetidir"

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:57

Geçtiğimiz yıl onarımdan geçen Trabzon Havalimanı, pistinde meydana gelen çatlak nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı. Havalimanı bugün yapılan onarım çalışmalarının ardından yeniden uçuşlara açıldı.

Olayın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya dikkat çeken bir açıklama yaptı. Havalimanının pist bakım işinin geçen yıl ihalesiz bir şekilde yandaş bir firmaya verildiğini hatırlatan Ahmet Kaya, “Dün yapılan pist bugün çöküyorsa, çöken sadece pist değil, AKP’nin yandaşı kayıran zihniyetidir, adaletsiz ihale sistemidir, kısacası AKP zihniyetidir.” dedi.

"ÇIKIP HESABINI VERİN"

Trabzon Havalimanı pistinin geçen yıl Nisan ayında bakım ve onarımdan geçirildiğini belirten Kaya, “Havalimanındaki pistlerde çalışma yapıldığını görünce araştırdık ve bu iş için herhangi bir ihale yapılmadığını fark ettik. 2 defa gittik yerinde incelemeler yaptık. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin pistteki asfaltı söktüğünü gördük. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olmak üzere ilgili yetkililere pist bakım işi için ihale yapılıp yapılmadığını, bu işin kimler tarafından ne kadar bedelle yapıldığını, bu işi yapan firmanın liyakate sahip olup olmadığını sorduk. Biz bu soruları kamuoyu adına sorarken böyle bir sonuçla karşılaşacağımızı ön görerek konunun üzerine gitmiştik, uyarmıştık. İşin ihalesiz bir şekilde bir yandaşa verildiğini ve ihalenin daha sonra el altından yapıldığını ifade etmiştik. Maalesef 1 yıl önce yapılan pist bugün çöktü. Daha dün yapılan pist çöküyorsa Bu işin sorumluluğunu taşıyanların çıkıp bunun hesabını vermesi lazım” dedi.

"SORULARIMIZIN CEVABINI 1 YIL SONRA PİSTTEKİ ÇATLAK VERDİ"

Geçtiğimiz yıl Trabzon Havalimanındaki bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili verdiği soru önergesini hatırlatan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “İhaleye çıkılıp çıkılmadığı bile bilinmeyen, hangi firmanın, hangi kriterler çerçevesinde çalışma yaptığı belli olmayan, 5 yılda defalarca bakım ve onarıma giren, sorunları asla kalıcı olarak giderilmeyen Trabzon Havalimanı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na 6 soru yöneltmiştik. Bakımdan 1 yıl sonra pistte yaşanan çatlak sorularımızın cevabı oldu.” ifadelerini kullandı.

"AKP’NİN YANDAŞI ZENGİN ETME SEVDASI GÜVENLİK SORUNU OLUŞTURUYOR"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Turizm sezonundayız. Karadeniz Bölgemize akın eden yerli ve yabancı turistler Trabzon Havalimanı’nı kullanıyor. Dolayısıyla uçuşların en yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Çok şükür bir kaza yaşanmadan pistteki çökmeler fark edildi. Fakat aynı zamanda uçuşların durması nedeniyle de binlerce insanımız mağdur edildi, çok büyük kamu zararı oluştu. Daha önce de pist aydınlatmasında sorun çıkmış uçuşlar durdurulmuştu. Trabzon Havalimanı’nda her yıl benzer sorunlar yaşanıyor. Turizmcilerimiz, turistlerimiz ve vatandaşlarımız mağdur ediliyor. Bu durum Trabzon adına maalesef utanç verici. Bunun sorumluları kim? Çıkıp hesap versinler.”

“AKP’nin yandaşları zengin etme sevdası, artık ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir güvenlik sorunu oluşturur hale geldi. Allah korusun, burada yaşanacak bir uçak kazasında insanlarımız yaşamını yitirebilirdi. Dün yapılan pist bugün çöküyorsa, bunu sorgulamak lazım. Ülkenin kaynaklarını heba ediyorlar.”

TRABZON’A YENİ HAVALİMANI ŞART!

Yolcu kapasitesinin üzerine çıkan Trabzon Havalimanı’na acil müdahaleler gerektiğini belirten Kaya, "İkinci pist sözü verildi ancak yerine getirilmedi. Bu yoğunluğu karşılayacak büyüklükte bir havalimanının bir an önce yapımına başlanmalı. Yeni havalimanı yapılırsa sefer sayıları artırılır, sefer sayısının artması da pahalı olan Trabzon bilet fiyatlarının da bir nebze düşmesini sağlar. Geçen yıl Sayın Bakan soru önergemize verdiği cevapta, Trabzon Havalimanı’na ikinci bir pist yapılması veya Trabzon’a yeni bir havalimanı yapılmasıyla ilgili bir çalışma yürütülmediğini belirmişti. Birkaç ay sonra projenin hazır olduğu, Cumhurbaşkanı’ndan onay beklendiği yönünde açıklamalar yapıldı. Yeni havalimanı ile ilgili 1 yıldır herhangi bir gelişme olmadı. Anlıyoruz ki buna AK Parti’nin ömrü yetmeyecek. Biz iktidara geldiğimizde Trabzon’a yeni bir havalimanını mutlaka kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

AKP DÖNEMİNDE KAMU İHALE KANUNU TAM 191 KEZ DEĞİŞTİRİLDİ

AKP iktidarları döneminde Kamu İhale Kanunu’nda tam 191 kez değişiklik yapıldığını hatırlatan Kaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

21/b kapalı usul ihalelerle acil durum gerekçe gösterilerek duyuru dahi yapmadan istedikleri firmalara istedikleri işi yüksek fiyatlarla yaptırdılar. Taşeron sistemiyle saadet zinciri kurdular. Yapılan işin kalitesi düştü, maliyet fiyatı arttı. Milyarlarca liralık ihalelerle kamuyu zarara uğrattılar. Yetmedi Koronavirüs dönemini bile fırsata çevirerek yandaşlarına ihalesiz iş verdiler. İşleri yandaşa verelim de nasıl verirsek verelim anlayışı içindeler. Bu anlayış AKP iktidarı döneminde geçerli tek anlayış oldu, işte sonuçları ortada. Bu işin sorumlusu AKP’dir. Çöken sadece pist değil, AKP'nin kurduğu yandaş kayırma sistemidir, AKP’nin çürümüş sistemidir. Yeter artık düşün milletin yakasından.”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Havalimanı pistinde geçen yıl gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vermişti. Kaya, önergede yönelttiği soruları havalimanı yakınında çektiği bir video ile kamuoyuna sunmuştu.













