CHP'li Özel: İş Bankası'nda Suçişleri Bakanı'nın şaibeli koruma müdürü derhal görevden alınmalı

15 Haziran 2021 Salı, 22:52

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ekrem Güler İş Bankası yönetiminde değil, güvenlik müdürü ya da güvenlik danışmanıdır. Biz bugünden tezi yok yok söylüyoruz. Ekrem Güler’in derhal görevden el çektirilmesi lazım" dedi.

Sedat Peker, "Paramount Oteli'ndeki çökme ekibinin içinde olan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma müdürü Ekrem Güler'in İş Bankası'nda yönetim kurulunun baş danışmanlığında ne işi var?” iddiasında bulunmuştu.

Peker ayrıca CHP'li yetkililere seslenerek, "CHP yetkilileri, siz İş Bankası’nın yasal hissedarı değil misiniz? Paramount Oteli’ndeki çökme ekibinin içinde olan, Süslü Sülü'nün koruma müdürü Ekrem Güler'in o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz? Merak etmiyor musunuz?" diye sormuştu.

CHP'li Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eski koruma müdürü Ekrem Güler'in, İş Bankası Yönetim Kurulu görevden alınması için çağrıda bulundu.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İş Bankası'nda Suçişleri Bakanı'nın şaibeli koruma müdürü derhal görevden alınmalıdır. Bu ismin nasıl göreve başladığı derhal açıklanmalıdır! Atamızın hisselerini temsil ettiğimiz, gözümüz gibi sakındığımız, tek kuruşuna dokunmadığımız İş Bankası'nın üzerine gölge düşürtmeyiz!" ifadesini kullandı.