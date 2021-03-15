CHP'li Özel'den Bakan Koca'ya 'sağlık çalışanları' sorusu

15 Mart 2021 Pazartesi, 13:32

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının özlük haklarında hiçbir iyileştirme yapılmadığına dikkat çekerek, Bakan Koca’ya “Sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmek için bir adım atacak mısınız? Yoksa, ‘sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz’ demeye devam mı edeceksiniz?” diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, sağlık çalışanlarının taleplerini gündeme getirdi.

Covid salgını sürecinde, özveriyle görev yapan binlerce sağlık çalışanı bu Covid’e yakalandığını ve 385 sağlık çalışanın da hayatını kaybettiğine dikkat çeken Özel, “Türkiye, en fazla sağlık çalışanını Covid’e kurban veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Sağlık çalışanlarımız, izin, istifa ve emeklilik yasağı ile canları pahasına görev yapmasına karşın, özlük haklarında hiçbir iyileştirme yapılmamış, ek ödemeler de emeklerini karşılamaktan çok uzak kalmıştır.

‘Sağlık çalışanlarımızın haklarını ödemeyiz’ şeklinde pek çok kez açıklama yapılmasına karşın, sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi, haklarının bir kısmının bile ödenmesi konusunda hiçbir adım atılmamıştır” dedi.

Özel, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

-2018 ve 2019 yıllarında sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin toplam tutarı ne kadardır?

-Mart 2020-Mart 2021 döneminde, sağlık çalışanların ödenen ek ödemenin bir yıllık toplam tutarı ne kadardır? Bu ödeme kaç sağlık çalışanına yapılmıştır? Bu dönemde ödenen en yüksek ve en düşük ek ödeme miktarı ne kadardır?

-Salgın sürecinde, kaç sağlık çalışanı hastalığa yakalanmış, kaçı yaşamını yitirmiştir? Covid nedeniyle çalışamaz duruma gelen sağlık çalışanı sayısı kaçtır?

-Mart 2020-Mart 2021 döneminde kaç yeni sağlık çalışanı istihdam edilmiştir?

-Covid nedeniyle iş göremez hale gelen ya da yaşamını yitiren sağlık çalışanlarından kaçına; Covid, meslek hastalığı kabul edilerek özlük hakları sağlanmış ve maaş bağlanmıştır? Başvurduğu halde; maaş bağlanmayan sağlık çalışanı sayısı kaçtır?

-Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilerek, biraz olsun haklarının ödenmesi yönünde bir girişimde bulunacak mısınız? Yoksa; “Sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz” demeye devam mı edeceksiniz?”