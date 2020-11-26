CHP'li Özkoç: ‘Hazine tam takır olduğu için milletimize gerçekleri söyleyememiştir’

26 Kasım 2020 Perşembe, 15:36

Özkoç, sağlık sektöründen gelen ve beyaz önlük giyen CHP'li milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, başladıktan 3 ay sonra salgını kabullendiğini savunan Özkoç, salgının etkilerini bildiği halde aylarca futbol müsabakalarının seyircili oynatıldığını, umreden dönenlerin vatandaşların arasına karışmasına göz yumulduğunu, birçok vatandaşın en önemli tedbir olan maskeye aylarca ulaşılamadığı için Covid-19'a yakalandığını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının ölümü göze alarak salgınla mücadele ettiğini söyleyen Özkoç, “Recep Tayyip Erdoğan, balkonlara çıkarak onları alkışladı ve vatandaşlarımızın alkışlamasını istedi. Sağlık çalışanları gece gündüz çalışırken, mesai mefhumu yokken, onlara yardımcı olması gereken atama bekleyen sağlık çalışanlarının ataması yapılmadı. Aradan 11 ay geçti, bugün itibarıyla hala atama gerçekleştirilmedi. Yoğun tempoda çalışan 153 sağlık çalışanı maalesef hayatını kaybetti, 50 bin sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı” diye konuştu.

‘NE OLDU ULUSAL ÇIKARLARA?’

Özkoç, doktor olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in 10 Eylül'de 29 bin 377 vaka açıkladığını ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bunu yalanlandığını belirterek, "Yalanlar devam etti. 'Hasta sayısını açıklayacağız, vaka sayısını açıklamayacağız' dediler. Bunu, ulusal çıkarlara dayadılar. Gerçekleri açıklamak ne zamandan beri ulusal çıkarlara ters düşüyordu, bunu Türkiye'de hiç kimse anlamadı" ifadelerini kullandı.

Koca'nın, dünkü vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıkladığını anımsatan Özkoç, "Yani arkadaşlarımızın, Murat Emir'in açıkladığı rakam doğru çıktı. Yüzleri kızarmadı çünkü yalan söylemeye alışıklar. Peki ne oldu ulusal çıkarlara? Bunun adı, alçaklıktır. Hiç utanmadılar, utanmaya da niyetleri yok" dedi.

HAZİNE’DE PARA KALMADI

İktidarın Hazine'de para kalmadığı için salgın sürecinde vatandaşa gereken hizmeti ve yardımı götürmediğini, atama bekleyen sağlık çalışanlarını atayamadığını kaydeden Özkoç, iktidarın bu dönemde yardım kampanyasıyla vatandaştan para istediğini de söyledi.

‘ELİNİZİ KİM TUTUYOR?’

Özkoç, sağlık sektöründen gelen CHP'li milletvekilleriyle Covid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması yönünde kanun teklifi sunduklarına işaret ederek "130'a yakın ülke salgın sürecinde Covid-19'u sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul etmişlerdir. Biz neden etmiyoruz? Sağlık Bakanı 'İstiyorum.' diyor, komisyon başkanı 'İstiyorum.' diyor, tabip odaları 'evet, olsun' diyor. Buna kim karşı, kim sizin elinizi tutuyor?" dedi.

Bu düzenlemenin hayata geçmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istemediğini belirten Özkoç, "Siz isteseniz de yapamazsınız çünkü milletin değil sarayın bakanısınız. Millete değil saraya hesap veriyorsunuz" diye konuştu.

CHP’Lİ BELEDİYELERİN YARDIM PARALARINA EL KONULDU

CHP'li milletvekillerinin Covid-19 konusunda çalışma yürüterek yapılması gerekenleri ortaya koyduğunu, partisinin belediyelerinin yardım kampanyaları düzenlediğini anlatan Özkoç, iktidarın bu yardımları engellemek için toplanan yardım paralarına el koyduğunu iddia etti.

Özkoç, Türkiye'deki Covid-19 vaka sayılarına ilişkin "Türkiye, dünyada en kötü yönetilen ve vaka sayısı en çok olan 3 ülke arasında, ABD ve Hindistan'dan sonra. Nüfusları düşünecek olursanız, bizim durumumuz tam bir facia. Biz biliyorduk. Onlar da biliyorlardı bunun böyle olduğunu. Sakladılar, engellediler. Ama arkadaşlarımız kamuoyuna açıkladılar" diye konuştu.

CHP'nin, her zaman olduğu gibi bundan sonra da milleti doğru bilgilendirmeye devam edeceğini ifade eden Özkoç, milletin huzurunun kendilerinin huzuru olduğunu söyledi.

‘VATAN, MİLLET, BAYRAK MESELESİ’

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, "Covid-19 vaka sayıları doğru açıklansaydı durum böyle olur muydu?" sorusuna, "Sağlık Bakanı, bu süreç yanlış yönetildiği, yapması gerekenleri yapamadığı, biri tarafından engellendiği, Hazine tam takır olduğu, paralar uçaklara, saraylara, yandaşlara dağıtıldığı için milletimize gerçekleri söyleyememiştir" dedi.

Özkoç, Sağlık Bakanı Koca'yı Bakanlık görevinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan istifa etmeye çağırdı.

Özkoç, başka bir basın mensubunun, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın muhalefet partilerine yönelik eleştirilerini değerlendirmesini istemesi üzerine, şunları söyledi:

"Biz Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili ne yapmamız gerekiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde onu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Başta grup başkanvekilleri olmak üzere TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle milletimizin menfaatini bugüne kadar nasıl savunduysak, o şekilde savunmaya devam edeceğiz. Mesele AKP, MHP, HDP, CHP, İYİ Parti meselesi değildir. Bugün geldiğimiz yer itibarıyla mesele vatan, millet, bayrak meselesidir. Bu vatan iyi yönetilmediği için Yunan komutasındaki bir kişi, bayrağımızın dalgalandığı gemiye giderek insanlarımıza esir muamelesi yapabiliyor. Bu millete, iktidar tarafından doğru hizmet götürülmediği için onlar bugün ölümle karşı karşıyalar. Dün gerçeklerle ilgili hangi noktadaysak bugün de aynı noktadayız."

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, başka bir soru üzerine, Covid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesinin kanun maddelerine ilave yapılarak sağlanabileceğini dile getirerek "Gereken niyet. Sağlık Bakanı da Recep Akdağ da 'İstiyorum ama yapamıyorum.' diyor. Hem Sağlık Bakanı hem de komisyon başkanının yapamadığı bir şeyi yönetmelikle, genelgeyle yapma niyetleri olabilir mi? Olamaz. Muhalefete onların yapmadığını yapmak, kanun teklifini Meclis'e sunmak düşüyor. Biz de onu yaptık" dedi.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen Anayasa'nın 138. maddesine ilişkin dünkü açıklamaları hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Anayasa Mahkemesini, her şeyi itibarsızlaştırdığı gibi itibarsızlaştırıp tetikçi yerel mahkemeye Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı saydırtmayan bir Cumhurbaşkanı'nın bize akıl vermeye haddi de yok, hakkı da yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsız olmadığını kaydeden Özkoç, erken seçim çağrısında bulundu.