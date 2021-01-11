CHP'li Öztrak basın toplantısına bu fotoğrafla çıktı!
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Tüm yurttaşlarımızın, bu fotoğrafa dikkatlice bakmalarını istiyorum. Bu sıradan bir fotoğraf değildir" diyerek sıraladı. İşte ayrıntılar...
Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Bu fotoğrafta; Tek kuruş borcu olmayan, kasasında milyarlarca lirası olan Türk Telekom’u soyan, Lübnanlı Hariri ailesinin bir ferdi var. Bu aile Hazine’ye, Telekom’un özelleştirme bedelini, Türk bankalarından borç alıp ödedi. Sonra milyarlarca dolarlık temettü gelirini, Türkiye’den Lübnan’a kaçırdı. Bizim bankalara 3,5 milyar dolarlık kredi borcu taktı.
Bu borcu, Türk Telekom’un üzerine yıkıp, kaçıp gitti. Yani Hariri ailesi; Tek bir kuruş ödemeden “Tarlanın taşıyla, Tarlanın kuşunu vurdu.”
Ve tarlayı korumakla görevli Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi, Bugün Beştepe Sarayında. (Fuat Oktay, Yiğit Bulut). Bugün milyonlarca öğrencimiz internete ulaşamıyorsa, Avrupa’nın en düşük internet hızına sahip ülkelerinden biriysek, Sebebi işte bu vurgundur. Bir sorumlusu da bu vurguna göz yuman Saray’dır.
Şimdi acaba Hariri Bey, Ödemediği borcunu ödemek için mi Türkiye’ye gelmiştir?
Saray, Hariri ile “Ekonomik ve ticari ilişkilerin” ele alındığını söylüyor da, Bu ticari ilişkiler konuşulurken, Türk Telekom’daki milyarlarca dolarlık vurgunun hesabı da Acaba sorulmuş mudur? Tüyü bitmedik yetim hakkı istenmiş midir? Hiç zannetmiyoruz.
Peki Beyefendi, Bir kuruş ödemeden Telekom üzerinden milyarlarca dolar vurgun yapan bu adamla, aynı masaya nasıl oturdunuz? Hiç içiniz sıkılmadı mı? Onu da hiç sanmıyoruz. Ne de olsa bu fukara milletin sırtından doyan doyana…"
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