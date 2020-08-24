CHP'li Öztrak'tan hükümete: Milli bayram alerjiniz mi tuttu?

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte önemli satır başları;

-Bir afet yaşanmış daha önce. Benzer bir afetin yaşanmasının üstünden 10 sene geçmiş hiçbir önlem alınmamış. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

-Ayasofya açılışında bin kişiyi bir araya getiren, 15 Temmuz'u 3 bin kişilik etkinlikle ananlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vakaların zirve yaptığı dönemdeki tedbirlere geri dönüldü.

-Salgının artamaması için her türlü tedbir alınmalı buna katılıyoruz. Pademide ikinci dalga mı başladı? Yoksa Saray'ın milli bayramlarımıza yine alerjisi mi tuttu? 30 Ağustos'un kutlandığı haftada başka hangi etkinlikler yasaklandı.

KİM ALDI BU UCUZ DOLARLARI?

-Erdoğan'ın Cuma günü müjde vereceğim açıklamasından önce 7 lira 40 kuruş olan Dolar 7 lira 30 kuruşa düştü. Açıklamanın akşamı dolar yine arttı ve 7.35'e dayandı. Saray’ın müjde randevusuyla beraber, Kamu bankalarının doların değerini aşağı çekebilmek için önemli miktarda döviz sattığını biliyoruz. Anlaşılan millete müjde hazırlığı yapılırken, birileri, punduna getirmiş, ucuz dövizleri kapatmış…

-7,21 TL’lik kurdan 10 milyon dolar satın alan bir kişi, aynı gün 7,35 TL’den satınca, bir günde 1,4 milyon TL kazandı. Bunlar kim? Bunları arıyoruz!

-Enerji hisseleri birden yükseldi. Anlaşılan birileri biliyordu bu müjdeyi.

- Birileri milyonlarına milyonlar kattı. Küçük yatırımcı zarar etti. Soruyoruz. Kim müjdenin enerjiyle olduğunu duyup pozisyon aldı? Yasalarımıza göre içerden öğrenenlerin yaptığı ticaret suçtur. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

-Sermaye Piyasası'na görev düşüyor. Sarayın beslemeleri, yanaşmaları bu hisselerin neresindeler?

-Bunun hesabı bugün sorulmazsa yarın sorulacaktır.

-Diğer konu bulunduğu denilen gazın Saray tarafından sosyete damat güzellemesine dönüştürülmesidir. Bu durum işin ciddiyetini sorgulatmaktadır. Tüm gazete köşelerinde, tv kanallarında sosyete damat güzellemesi yapılıyor. Bütçe açığını patlatan sosyete damat yere göğe sığdırılamıyor.

BU DAMAT YAKINDA ATICILIKTA KAYINPEDERİNİ GEÇER

-Önce ekonomide eksen bırakmayacaksın sonra eksen değişikliği müjdesi vereceksin. Bu damat yakında atıcılıkta kayınpederini geçer.

- 60 milyar doları kuş edip faizcilerin, yandaşların cebini dolduracaksın sonra da yaptıklarının üstünü örtmeye çalışacaksın.

-Saray'ın damadının bir kez daha ekonomiden anlamadığı ortaya çıktı.

-Eğer bu karşılıklı bir güzelleme değilse 18 yılda doğalgaza yaptıkları anlaşmaları güncelleyerek açıklama yapmalılar.

-Rusya'ya enerjide bağımlılığı artırdılar. Putin boruları bizim topraklarımıza döşedi, indirimi Bulgaristan'a yaptı. Bunu ne damat ne kayınpeder ülkeye açıklayabiliyor. Pahalı doğalgaz anlaşmaları varya bunları yeniden masaya yatırın. Burdan sağlayacağınız tasarrufla vadandaşın derdine derman olmaya çalışın. Tüm dünya esnaflarına karşılıksız nakit desteği verdi; siz ise sadece faizle borç verdiniz. Bu gazı masada kullanın. Ülkeyi ihya edin.

-Devlet olarak milletin elektirik, doğalgaz faturalarını ödemek için gerekenleri yapın.

-Memleketin her yerinden petrol, doğalgaz fışkırsa akıllı politika olmadan sorunların üstesinden gelinemez.

-Venezüella'dan vergisiz peynir ithal etmeye karar veriyor. Ezine'deki Kars'taki peynir üreticileri dururken Venezüella'ya destek veriyoruz. Bu muhabbetin derdini bize de söyleseler de biz de öğrensek.

-Esnafın geri ödeme zamanı geldi kara kara düşünüyorlar. Çiftçi zaten perişan. Dert mektupları yağmur gibi. İşte iktidar müjde gazıyla üstünü örtebilirim sandığı bu dertlerdir. İktidarın algıyı değil, ülkeyi yönetmesi bekleniyor.

-Tek adam vesayet rejimi yönetimde kalabilmek için ülkeye baskılarını artırıyor. Kanal İstanbul afişleri indiriliyor mahkeme kararı olmadan. Ama hukuku, yasayı dinleyen kim.

İSTANBUL TAKVİYE HAZIR KUVVET MÜDÜRLÜĞÜ TEPKİSİ

-Anlamı ne? Neden Ankara'ya bağlı? Gerekçesi ne? Kimlerden oluşuyor? Yasal dayanağınız ne? Bu kuvvet kimlerden oluşacak? Kadrolarını hangi yasaya göre verdiniz?

-Bu iktidarın artık ülkeyi yönetebilme kabiliyeti kalmadı. Milletimizin de tahammülü kalmadı. Müjde boş tencereyi doldurmuyor.

-Milletimiz ilk sandıkta onlara yerlerini gösterecektir.

SORULAR

-Özhaseki'nin Giresun'daki sele ilişkin, "Herkes tabiatı tahrip ediyor. Tabiatı tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor. Tabiat da dönüp insanoğlundan intikam alıyor" açıklaması

Özhaseki kim? AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı daha önce Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı. Dere yataklarına bu binalar yapılırken Özhaseki neredeymiş? Kalkmışlar vatandaşı suçluyorlar. Ayıptır.



