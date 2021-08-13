CHP’li Öztunç’tan Erdoğan’a 'sel' tepkisi: Sel felaketine gelmemiş de sanki mitinge gelmiş gibi konuştu

13 Ağustos 2021 Cuma, 20:06

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sel felaketi yaşayan Bozkurt’ta, cami avlusunda miting yaptığına dikkat çekerek, “Cami avlusunda miting yaptı. Sanki sel felaketine gelmemiş de mitinge gelmiş, seçim çalışmasına gelmiş gibi konuştu. Yine ‘onlar’ dedi, ‘biz’ dedi. Siyaset yaptı. Yahu böyle bir günde bile siyaset yapılmaz” dedi.

CHP’li Öztunç’tan Erdoğan’a çok sert 'sel' tepkisi: Felakete gelmemiş de sanki mitinge gelmiş gibi konuştu! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 13, 2021

Öztunç, sel felaketi yaşanan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte incelemelerde bulundu. Aynı saatlerde ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Öztunç, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANLIĞI’NI HAK ETMİYOR"

“Sayın Erdoğan az önce Bozkurt’a geldi. Biz de Bozkurt’tayız. Bir konuşma yaptı. Konuşmayı cami avlusunda yaptı. Gerçekten çok şaşkınım. Cami avlusunda miting yaptı. Sanki sel felaketine gelmemiş de sanki mitinge gelmiş, seçim çalışmasına gelmiş gibi konuştu. Yine ‘onlar’ dedi, ‘biz’ dedi. Siyaset yaptı. Yahu böyle bir günde bile siyaset yapılmaz. Niye siyaset yapıyorsunuz? Gelmişsiniz, burada sel felaketi yaşanmış. İnsanlar selden etkilenmişler. Sayın Erdoğan ne kadar başarılı olduğunu söyledi. Allah aşkına… Hala kayıp insanlar var. Kayıp insanlar varken, onların cenazeleri daha yerlerdeyken, bulunamazken, nerede olduğu bulunamazken… Bu nasıl bir anlayıştır ki burada siyaset yapıyorsunuz? Hiç mi saygınız yok insanlara? Bu kadar mı vicdanınız köreldi, kalbiniz köreldi? Hiç mi saygınız yok insanlara? Allah aşkına… Bura siyaset yeri değil. Geldiniz yine Bozkurt’ta yaptınız. Ayrımcılık yaptınız. ‘Onlar’ dediniz, ‘biz’ dediniz. Oy devşirmeye çalışıyorsunuz. Oy zamanı mı ya? Allah aşkına… İsyan ediyorum. Yazık gerçekten yazık. Üzülüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir Cumhurbaşkanlığı’nı hak etmiyor. Gerçekten hak etmiyor.”