CHP'li Öztunç'tan "siyah kar" tepkisi: Sadece Afşin ve Elbistan'da var

30 Ocak 2021 Cumartesi, 19:36

Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin bacalarına filtre takılmadan faaliyetlerine devam edilmesi bölgede yurttaşların tepkilerine neden oluyor. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin ve Elbistan'da filtresiz bacadan çıkan küllerin yağan beyaz karı siyaha çevirdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından termik santral çevresinde çekilmiş görüntüleri paylaşan Öztunç, "Siyah kar görmek isteyenlere önerim Afşin ve Elbistan’a gelmeleri. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde siyah kar göremezler. Bu konuda tek yer Afşin ve Elbistan’dır. Neden mi? Çünkü Afşin Elbistan Termik santrali hala filtresiz çalışıyor ve insanların üzerine kül saçmaya devam ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Daha önce konuya ilişkin birçok açıklama yapan Öztunç, santralin filtresiz çalışmasının zehir saçtığını, bölge halkının sağlığını olumsuz etkileyeceğini dile getirmişti.