CHP'li Öztunç'tan "siyah kar" tepkisi: Sadece Afşin ve Elbistan'da var
Kahramanmaraş'daki Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin filtresiz çalışmasına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, termik santral çevresinde çekilen kar fotoğraflarını paylaşarak, "Siyah kar görmek isteyenlere önerim Afşin ve Elbistan’a gelmeleri. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde siyah kar göremezler. Bu konuda tek yer Afşin ve Elbistan’dır" sözleriyle eleştirdi.
Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin bacalarına filtre takılmadan faaliyetlerine devam edilmesi bölgede yurttaşların tepkilerine neden oluyor. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin ve Elbistan'da filtresiz bacadan çıkan küllerin yağan beyaz karı siyaha çevirdiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından termik santral çevresinde çekilmiş görüntüleri paylaşan Öztunç, "Siyah kar görmek isteyenlere önerim Afşin ve Elbistan’a gelmeleri. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde siyah kar göremezler. Bu konuda tek yer Afşin ve Elbistan’dır. Neden mi? Çünkü Afşin Elbistan Termik santrali hala filtresiz çalışıyor ve insanların üzerine kül saçmaya devam ediyor" diyerek tepki gösterdi.
Daha önce konuya ilişkin birçok açıklama yapan Öztunç, santralin filtresiz çalışmasının zehir saçtığını, bölge halkının sağlığını olumsuz etkileyeceğini dile getirmişti.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- Suriyeli göçmenler için karar verdi
- Eski Almanya Başbakanı'ndan Avrupa'ya Türkiye çağrısı
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- Bakan yardımcıları AKP toplantısında
- Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
- Soylu'nun sapkın sözlerine Boğaziçi öğrencisinden yanıt
- Necmettin Kesgin tutuklandı
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- Suriyeli göçmenler için karar verdi
- Eski Almanya Başbakanı'ndan Avrupa'ya Türkiye çağrısı
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- Bakan yardımcıları AKP toplantısında
- Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
- Soylu'nun sapkın sözlerine Boğaziçi öğrencisinden yanıt
- Necmettin Kesgin tutuklandı