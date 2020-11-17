CHP'li Polat'tan gazetemize dayanışma mesajı
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yaptığımız bütün itirazlara rağmen Basın İlan Kurumu’nun gazetemize verdiği ilan kesme cezasına tepki göstererek, kararı protesto ettiğini ifade etti.
Basın İlan Kurumu (BİK) bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikâyeti üzerine, tamamı belgeli olan haberlerimiz nedeniyle Cumhuriyet’e 45 gün ilan kesme cezası verdi. Gazetemiz avukatlarının yaptığı itirazlar İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararın kesinleşmesinin ardından BİK, 28 günlük ilan kesme cezasının uygulanacağını gazetemize tebliğ etti.
Söz konusu karara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Polat, "Cumhuriyet Gazetesi'ne ilan yasağı kararı,halkın doğru ve gerçek haber alma özgürlüğüne yapılan açık bir saldırıdır. Cezalarla susturulmaya çalışılan Cumhuriyet Gazetesi'nin yanındayız" dedi.
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