CHP'li Polat'tan gazetemize dayanışma mesajı

17 Kasım 2020 Salı, 17:54

Basın İlan Kurumu (BİK) bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikâyeti üzerine, tamamı belgeli olan haberlerimiz nedeniyle Cumhuriyet’e 45 gün ilan kesme cezası verdi. Gazetemiz avukatlarının yaptığı itirazlar İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararın kesinleşmesinin ardından BİK, 28 günlük ilan kesme cezasının uygulanacağını gazetemize tebliğ etti.

Söz konusu karara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Polat, "Cumhuriyet Gazetesi'ne ilan yasağı kararı,halkın doğru ve gerçek haber alma özgürlüğüne yapılan açık bir saldırıdır. Cezalarla susturulmaya çalışılan Cumhuriyet Gazetesi'nin yanındayız" dedi.