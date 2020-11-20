CHP’li Salıcı, Çakıcı’nın tehdidi karşısında iktidarın tepkisizliğine dikkat çekti

20 Kasım 2020 Cuma, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı tarafından art arda tehdit edilmesi üzerine parti hukuki süreci başlattı.

Parti kaynakları Çakıcı’nın açık bir şekilde tehditte bulunmasından önce Kılıçdaroğlu hakkında MHP milletvekillerinin şikâyeti üzerine hazırlanan 11 sayfadan oluşan bir fezlekenin de TBMM’ye geldiğine işaret ederek parti tabanının provoke edilmek istendiğine dikkat çekiyor.

Örgütten sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na yaptığı tehdidi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasını değerlendirdi.

Salıcı, şunları dile getirdi: “Bir kere bizim muhatabımız iktidar partisidir. AK Parti’ye bir eleştiri yöneltiyorsunuz; cevabı MHP’den alıyorsunuz. Şimdi mafya babaları ve mafya bozuntuları devreye girdi. Bir kere şu çok açık: Biz bir mafya bozuntusunu muhatap almayız. Biz, bir siyasi partiyiz.”

Salıcı; mafya bozuntusunun ana muhalefet partisinin liderini şiddet içerecek şekilde tehdit etmesini yaratan iklimi oluşturanın iktidar olduğunu belirterek “Türkiye’yi yönetenler içinde bulunduğumuz bu durumdan sorumludur” diye konuştu.

İktidarın Türkiye’yi günlük hayatta şiddetin olduğu bir noktaya çekmek istediğini kaydeden Salıcı, “Biz soğukkanlılığımızı koruyoruz. Biz Türkiye’nin böyle bir kaosa girmesini istemiyoruz” diye konuştu.

İktidar sözcüleriyle bu konuda bir temas kurulmadığını kaydeden Salıcı, bunun için temas kurmaya ihtiyaç olmadığını, savcıların resen harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

İktidarın aleni bir tehdide karşın sessiz kaldığına işaret eden Salıcı, “Üzerinden kaç saat geçti hâlâ çıt yok. Saray’dan, herhangi bir bakandan, milletvekilinden tepki yok. Bu, onaylıyorlar anlamına mı geliyor? Bu suskunluk ne anlama geliyor” diye konuştu.

İktidarın tepki göstermemesinin iki anlama gelebileceğine dikkat çeken Salıcı, şunları dile getirdi: “İki nokta var: İktidar ya hukuk devletinden yana duramıyor ve siyasi manevra peşinde ya da bu durumu onaylıyorlar. Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklama bir facia. Bir mafya bozuntusunu dava arkadaşı olarak ilan etti. Bunu namuslu, memleketini seven milliyetçi, ülkücü camianın takdirine sunmak lazım.”

‘İTTİFAKIN ORTAĞI OLDU’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de yaptığı açıklamada “Çakıcı’nın muhatabı Bahçeli’dir, Erdoğan’dır, Soylu’dur. İnfaz düzenlemesi adı altında özel af çıkardılar ve işte bu kişilerde artık herhalde Cumhur İttifakı’nın, koalisyonun bir diğer ortağı haline geldi.

Hukuk devletinden uzaklaştıkça mafya düzenine yaklaşırsınız. Burada önemli olan Türkiye’yi yönetenlerin ne söyleyeceği.

Erdoğan’ın da ne diyeceği, nasıl bir tavır alacağı çok önemli. Onlar yapamazlar, başaramazlar ama hiç kimse merak etmesin biz bu mafya düzenini bitireceğiz” dedi.