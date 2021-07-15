CHP’li Salıcı, Doğu Masası ziyaretlerini Cumhuriyet’e değerlendirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Doğu Masası çalışmalarına ilişkin “Bölgede iktidarın yaratmaya çalıştığı algının ötesinde bir hava var. Vatandaş bizi kucaklıyor. İnsanlar kulağımıza eğilip ‘Biz gereğini yapacağız’, ‘Bir sürpriz yapacağız’ diyorlar. Doğu Masası çalışmalarının batıda da ses getirmesini bekliyoruz” dedi.
CHP’li Salıcı, partisinin yaklaşık 2 ay önce kurduğu Doğu Masası’nın saha çalışmalarının ardından üye katılım törenleri için Şırnak, Hakkâri ve Muş’a yaptığı ziyaretleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. En yüksek katılımın Muş’ta gerçekleştiğini belirten Salıcı, “İlk ziyarette bölgede yaşayan yurttaşlarda CHP’ye katılan üye sayısının binden fazla olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Vatandaşların iktidara yönelik rahatsızlıklarını genelde kulaklarına eğilerek söylediklerini kaydeden Salıcı, temas ettikleri insanlardan, “Biz gereğini yapacağız”, “Bir sürpriz yapacağız” sözlerini duyduklarını anlattı.
Salıcı, “Bölgeye daha sık geleceğimizi, daha fazla beraber olacağımızı söylediğimizde önemli bir kabulle karşılandık. CHP’nin bölgedeki vatandaşın sorunlarını Meclis’te dile getirmesine yönelik ciddi bir istek var” diye konuştu.
Salıcı, bölge ziyaretlerinin bayram sonrasında da devam edeceğini aktararak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bölgeye ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi.
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