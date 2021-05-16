CHP'li Sarıbal İkizdere'de: Taşocağı insanların nefesini kesiyor

16 Mayıs 2021 Pazar, 10:21

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, bölgede bulunan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ile buluştu. Bölge için 'muhteşem coğrafya' tanımı yapıp, bölge halkının bitki örtüsüyle, tarihi ve geleceğiyle burada yaşadığına ve yaşamak istediğini söyledi.

CHP'li Sarıbal, açıklamsında şunları kaydetti:

"TAŞOCAĞI İNSANLARIN NEFESİNİ KESİYOR"

“Dünyanın bir salgın hastalığa teslim olduğu bir dönemde. Hakikaten para ve kâr için doğayı bozabilmek, insanlığa yakışmayan bir durum. Biraz evvel suyu inceledik. Bu suyun buradaki evlerin içme suyu, kullanma suyu, yaşamı olduğunu görüyoruz. Yani bu taş ocağı, insanların nefesini kesiyor. İnsanların tarihini elinden alıyor. İnsanların doğa örtüsünü elinden alıyor. Açıkçası gerçekten çok rahatsız edici, çok huzursuzluk yaratacak. Bu, insanların tarihini, geçmişini, doğasını, coğrafyasını, nefesini, temiz suyunu katledecek yapı.

"HALKA RAĞMEN BİR ŞEY YAPMAK İNSANLIK SUÇUDUR"



Taş ocağına olur vermemiz, rıza göstermemiz mümkün değil. Elbette itiraz ediyoruz. Niçin? Bugün Rize’de, İkizdere’de, bu coğrafyada ama aynı zamanda bütün dünya için bunu istiyoruz. Bu önemli. O yüzden direnen, mücadele eden tüm İkizdereli arkadaşlara, kadını erkeği herkese omuz vermeye, dayanışma içinde olmaya geldik. İkizdere halkındır. Halka rağmen bir şey yapmak insanlık suçudur. İnsan haklarına müdahaledir.