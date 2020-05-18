CHP'li Seyit Torun belediyelerin yaptığı yardımları açıkladı: CHP hizmet için var

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:31

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere CHP'li belediyelerin başlattığı bağış kampanyası için açılan banka hesaplarına bloke konulmuştu. CHP'li belediyeler de salgın sürecinde kendi bütçelerinden ve farklı yöntemlerle yurttaşa yardım edebilme mücadelesini sürdürüyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk’ün haberine göre; yardım organizasyonlarını planlayan, eşgüdümü sağlayan CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana parti ayrımı gözetmeden halka önemli destekler verdiklerini, imkanlar ölçüsünde vermeye devam edeceklerini söyledi. Torun, belediyelerin koronavirüs salgını sonrası vatandaşlara yaptığı yardımların miktarını da açıkladı.

Torun CHP'li belediyelerin salgın sürecinde yaptığı bazı hizmetleri şöyle sıraladı:

* Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "iftarver.com" adresine yapılan iftar bağışları 500 bin 059 kişiyle, toplamda 7.500,885 TL'ye ulaştı.

* Başkan Mansur Yavaş'ın başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasında 24 bin 096 adet nakit yardım bağışı 4 milyon 650 bin 300 TL'ye ulaştı.

* 8.084 adet AnkaraKart yüklemesi yapılarak, 448 bin 337 TL'ye ulaştı.

* İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 noktaya maskematikler kurdu. Vatandaşa bir günde ücretsiz 117 bin 330 maske dağıtıldı.

* Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtımı sadece ‘Vefa Destek Grubu' yapar diyerek engellendi. Belediye bu kez ekmeği çok düşük bir ücretle vatandaşlara ulaştırmaya devam etti.

* Adana Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerine günlük 15 lt, minibüslere günlük 10 lt ve taksilere aylık 40 lt olmak üzere 2 aylık yakıt desteğine başlayacaklarını duyurdu.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi pazar esnafından ürün alımı yaptı. Belediyenin gıda yardımları dağıtımı için nakliye esnafıyla hareket etti.

* Üreticiden tüketiciye ürünleri aracısız şekilde ulaştırmayı hedefleyen Başkent Market'in ilk şubesi 30 Nisan'da Ankara-Etimesgut'ta açıldı. Kadın kooperatiflerinin ve birliklerin ürünleri satışa sunuluyor.

* İzmir Büyükşehir belediyesi “Halkın Bakkalı” projesini hayata geçirdi. Yurttaşlar buradan gıda paketi satın alarak ihtiyaç sahiplerine ve üreticilere destek olarak dayanışmaya katkı sunuyor.

* Adana Büyükşehir Belediyesi, bağış yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmayı amaçlayan “sefkatkoprusu.com”u kurdu.

* Antalya Muratpaşa Belediyesi “ihtiyaç sahibi komşumuz ile yardımsever komşumuzu buluşturuyoruz” diyerek “komsumeclisi.com”u başlattı.

* Edirne Belediyesi de veren elin alan eli görmediği, “Edirne imece” isimli bir uygulama geliştiriliyor.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi su ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan hanelerle, bağışçı yurttaşları buluşturduğu “Askıda Fatura” uygulaması gerçekleştirdi. İzmir, Aydın ve Ankara da kampanyayı başlattı.

* Beşiktaş Belediyesi, vatandaşların internet üzerinden yaptığı market alışverişlerinde ihtiyaç sahipleri için ‘Online Dayanışma Askısı Projesi'ni hayata geçirdi.

YAPILAN YARDIM MİKTARLARI

* Yardım edilen aile sayısı: 4.248.927

* Nakdi yardım alan sayısı: 194.667

* Suyu açılan abone sayısı: 252.257

* Ödenen su faturası sayısı: 9.243.093

* Kirası ertelenen iş yeri sayısı: 19.065

* Bakım hizmeti alanların sayısı: 131.852

* Dağıtılan dezenfektan miktarı: 33.021.332 litre

* Konaklatılan sağlıkçıların sayısı: 7.897

* Dezenfekte olan bina, araç sayısı: 1.703.953