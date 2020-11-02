CHP'li Seyit Torun'dan iktidara çağrı: Felaket olmadan adımları atalım

02 Kasım 2020 Pazartesi, 02:00

CHP’li Torun İzmir’de meydana gelen çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan deprem felaketinin ardından bölgede yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları dile getirdi: “İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin arama kurtarma ekipleri depremden hemen sonra sahaya inmiş ve ilk müdahaleleri gerçekleştirmiştir. Ardından AFAD da devreye girmiştir. Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimiz de dayanışmayla harekete geçti. Tüm CHP’li belediyelerle topyekûn İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız. Burada herkes elinden gelen gayreti gösteriyor ancak bazı siyasilerin kendini göstermek için şov peşinde koştuğunu üzülerek takip ettik. Zaman şov yapma zamanı değil, can kurtarma, yara sarma zamanıdır. CHP olarak bu konuda üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Tüm samimiyetimizle çağrı yapıyoruz: Bir dahaki felaket bizi bulmadan gerekli adımlar acil olarak atılmalıdır.”