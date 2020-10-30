CHP'li Sezgin Tanrıkulu: KPSS'deki 20 eksik net nerede?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, KPSS sınavında adaylar işaretlemediği halde sınav kağıtlarında bazı şıkların işaretlenmiş haliyle görüldüğü iddialarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sorarak, “Bir adayın işaretleme yaptığı halde yaklaşık 20 netin üzerinde eksik gördüğü, bu durumun sıralamaları çok etkilediği ve bu sebeple atanamadığı iddiası doğru ise, yaşanan hak kayıpları nasıl giderilecektir?” dedi.

ANKA
30 Ekim 2020 Cuma, 13:38
CHP'li Sezgin Tanrıkulu: KPSS'deki 20 eksik net nerede?
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Cevap kağıtlarını kontrol eden bazı adayların, işaretlemedikleri şıkların işaretli olarak göründüğü fark etmesi üzerine konu kamuoyu gündemine geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da adayların iddiasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Meclis’e taşıdı.

ÖSYM’nin konu hakkında halen açıklama yapmadığını belirten Tanrıkulu, konuyla ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi. Tanrıkulu, Selçuk’a “Bir adayın işaretleme yaptığı halde yaklaşık 20 netin üzerinde eksik gördüğü, bu durumun sıralamaları çok etkilediği ve bu sebeple atanamadığı iddiası doğru ise, yaşanan hak kayıpları nasıl giderilecektir?” sorusunu yöneltti.


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