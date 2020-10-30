CHP'li Sezgin Tanrıkulu: KPSS'deki 20 eksik net nerede?

30 Ekim 2020 Cuma, 13:38

Cevap kağıtlarını kontrol eden bazı adayların, işaretlemedikleri şıkların işaretli olarak göründüğü fark etmesi üzerine konu kamuoyu gündemine geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da adayların iddiasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Meclis’e taşıdı.

ÖSYM’nin konu hakkında halen açıklama yapmadığını belirten Tanrıkulu, konuyla ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi. Tanrıkulu, Selçuk’a “Bir adayın işaretleme yaptığı halde yaklaşık 20 netin üzerinde eksik gördüğü, bu durumun sıralamaları çok etkilediği ve bu sebeple atanamadığı iddiası doğru ise, yaşanan hak kayıpları nasıl giderilecektir?” sorusunu yöneltti.