CHP'li Tanrıkulu: 'Protesto en temel haktır'

07 Ocak 2021 Perşembe, 16:11





CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP teşkilatlarında görev almış, belediye ve milletvekili aday adaylıkları bulunan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasından sonraki süreçte yaşananları değerlendirdi.

Tanrıkulu, AKP'nin kurumların temayüllerini değiştirmeye çalıştığını söyleyerek "Bu korkunun işareti" dedi.

Tanrıkulu, Boğaziçili öğrencilerin demokratik haklarını kullandıklarını vurgulayarak "Öğrenciler Boğaziçi'nin demokratik geleneğine sahip çıkıyorlar" dedi. Öğrencilerin haklarında kesinleşmiş bir suç olmadan terör ile ilişkilendirildiğini söyleyen Tanrıkulu, "Müdahale ediyorlar, gaz sıkıyorlar, plastik mermi sıkıyorlar, birçok insanı da haksız biçimde gözaltına alıyorlar. Bunlar korkunun işareti" ifadelerini kullandı.

"PROTESTO HAKKI EN TEMEL HAKTIR"

Tanrıkulu, açıklamasında şunları söyledi:

"Demokrasilerde, kurumların geliştirdiği gelenekler olur. Üniversiteler de böyle yerlerdir. AKP, üniversitelerde seçilme yöntemini değiştirdi. Son birkaç yıldır da temayüllerle oynamaya başladı. Boğaziçi’nden önce başka üniversitelere de atamalar yapmıştı. Ama Boğaziçi’nde bugüne kadar üniversite dışından birinin rektörlük yaptığı bir dönem olmamış. Tek örneği 1980 darbesinden sonra İTÜ’den bir rektör atanmış.

Öğrenciler de bu demokratik geleneğe sahip çıkıyorlar. Fakat AKP hem bu rejimin niteliği ile oynadı anayasayı değiştirerek hem de her kurumda temayüllerini değiştiriyor.

Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası’nda aynı şeyi yaptı.

AKP kurumların temayüllerini değiştiriyor. Boğaziçi de buna direniyor. Demokrasilerde protesto hakkı en temel haktır. İnsanlar şiddete başvurmadan önceden izin almaksızın her türlü gösteriyi yapabilirler.

Kamu düzeni de aksayabilir. Hükümete, güvenlik güçlerine düşen görev onu düzenlemektir. Ama müdahale ediyorlar, gaz sıkıyorlar, plastik mermi sıkıyorlar, birçok insanı da haksız biçimde gözaltına alıyorlar. Daha haklarında herhangi bir somut iddia olmadan terörist ilan edildiler. Tümü hukuka aykırı. Tümü aynı zamanda bir korkunun işareti."