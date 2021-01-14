CHP'li Tarık Balyalı: AKP döneminde KİPTAŞ'ın arsa alım satımında 600-700 milyon TL kamu zararı oluştu

14 Ocak 2021 Perşembe, 23:00

İBB Meclisi'nin ocak ayı toplantısının ikinci gününde KİPTAŞ'ın geçmiş dönemde yaptığı bazı işlemlerde kamu zararı oluştuğu yönündeki iddialar gündeme damga vurdu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın “insanın ağzını açık bırakacak türden" dediği Başakşehir'deki bir arsanın alım satım sürecini şöyle anlattı:

“Başakşehir 659 ada 1 parsel ve 660 ada 2 parsel, KİPTAŞ tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde birbiriyle bağlantılı grup şirketleri olan 3 ayrı firmadan satın alınıyor. Yapılan inşaatlar sonrasında 33 milyon lira kar elde etmeyi amaçlıyor. Makul bir iş gibi gözüküyor. Ama detayları incelediğimizde tam bir kasa boşaltma hareketi ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Arsayı satan grup şirketler hakkında, geçmişte hepimize kötü günler yaşatan adını ağzıma almayacağım o malum yapıyla yakından ilişkili olduğuna dair haberler okuduk. Bu şirket, 78 bin 775 metrekare büyüklüğünde olan arsanın yarı hissesini KİPTAŞ’a sattığı, 11 Ocak 2016 tarihinden sadece 4 gün önce 7 Ocak 2016 tarihinde satın almış. KİPTAŞ bu arsayı almak için o kadar heyecanlıymış ki şirket arsayı daha satın almadan 9 gün önce yani 29 Aralık 2015 tarihinde bu arsayı satın almak için yönetim kurulu kararı çıkarmış.”

Konuşmasına devam eden Balyalı, KİPTAŞ'ın araziyi satın aldıktan sonra yaşananları da şöyle aktardı:

“KİPTAŞ bu arsada ‘Başakşehir Hoşdere’ projesi tasarlıyor. Maketini yaptırıyor. Proje bedeli ve inşaat harçları olarak Başakşehir Belediyesi’ne 17 milyon 500 bin TL ödüyor. Arsanın maliyeti 317 milyon 500 bin TL’ye yükseliyor. Sonra yerel seçim sürecine kadar hiçbir şey yapılmıyor. Yerel seçim yaklaşırken muhtemelen İBB’nin kasasında para olmadığı için KİPTAŞ bu arsayı kasasında para olan bir diğer İBB iştiraki İMAR AŞ'ye 315 milyon TL zararına satıyor. İMAR AŞ, KİPTAŞ’ın satış kararı aldığı tarihten 2 gün önce 19 Aralık 2018 tarihinde bu arsa için 280 milyon TL ödeme yapıyor. Aynı gün bu paranın 270 milyon lirası, İBB’den 109 milyon lira alacağı olmasına karşın kar dağıtımı adı altında İBB’ye ödeniyor. Eski İBB yönetimi parayı almakta o kadar aceleci davranmış ki KİPTAŞ’tan İMAR AŞ’ye tapu devrini bile yapmıyorlar. Yönetime geldikten sonra biz 11 Aralık 2019 tarihinde tapu devrini yapmışız. Yeni KİPTAŞ yönetimi, tapu için 2 milyon 710 bin TL tapu harcı, 18 milyon KDV ve Kurumlar Vergisi ödemek zorunda kaldı.”

"KİPTAŞ, PROJEYİ DÖNEMİN GENEL MÜDÜRÜ İSMET YILDIRIM'IN DAYISININ OĞLUNA VERMİŞ"

Balyalı, Zeytinburnu Loca Mahal projesiyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buradaki projede KİPTAŞ eski Genel Müdürü, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın dayısının oğlunun firmasına verildiğini söyledi. Balyalı “Peki yeğeninizin firmasına bu inşaat işini verirken ne kadar teminat aldınız? Bu tip inşaat işlerinde alınan teminat oranı yüzde 6’dır. KİPTAŞ da pek çok inşaat ihalesinde böyle yapmış. Ancak sadece yeğene verilen Loca Mahal projesinde yüzde 1,5 oranında teminat alınmış. Bu işten KİPTAŞ 65 milyon TL zarar etmiştir ve bizim yönetimimiz borcunu ödemiştir” dedi.

Aynı firmanın bugüne kadar KİPTAŞ’tan 20 ayrı ihale daha aldığını açıklayan Balyalı “Bu işlerin fiyatı 2020 kasım tarihine göre güncellemesiyle birlikte toplam bedeli 856 milyon liradır. Ortaklı işler olması dolayısıyla ilgili firmanın payı da 621 milyon liradır” diye konuştu.

"ARSA ALIM SATIMINDA, KİPTAŞ ARAYA KONULARAK HÜLLE YAPILMIŞ"

CHP'li Tarık Balyalı, KİPTAŞ’ın son 10 yılda birçok vakfa ve derneğe 18 ayrı gayrimenkul sattığını da belirtti. Balyalı, şunları söyledi:

“Bu arsaların satıldığı günkü toplam bedeli 98 milyon liradır. Bu satışı yapılan arsaların çoğu İBB’den satın alınmış. Yani araya KİPTAŞ konularak hülle yapılmış. Arsalar ihaleyle satılmış ama ihalelere katılanlar hep tanıdık isimler olmuş. Yani ‘al gülüm ver gülüm’ olmuş. Aynı şey kiralamalar için de geçerli. Orada da vakıf yurdundan okuluna kadar ne isterseniz var. Hatta KİPTAŞ yönetimi, satın aldığı bir arsayı halı saha olarak bile kiraya vermiş. Kiralamalarda da yine aynı vakıf ve derneklere rastlamak da şaşırtıcı olmadı. KİPTAŞ tarafından 93 milyon liraya satın alınan 8 adet arsası da KDV hariç aylık sadece 48 bin 216 lira bedelle bu vakıf ve derneklere kiraya verilmiş."

Balalyalı’ya yanıt veren Yıldırım, “Dayı oğluma verilmiş bir ihale varsa belediye başkanlığını bırakırım” dedi. Yıldırım, “Siz KİPTAŞ'ı anlayamazsınız. KİPTAŞ'ın halk nezdindeki itibarını düşürüyorsunuz. İddialarınızı ispat edin. Mal bulmuş mağribi gibi 10 dakika anlatıyorsun. Beni dinleseydin de tek tek izah etseydim” dedi.