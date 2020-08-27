CHP'li Taşçıer: 'Bakan şakalı tweetler atıyor ama durum ciddi'

27 Ağustos 2020 Perşembe, 15:05

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Covid-19 döneminde eczacıların risk altında olduğuna dikkat çekerek, Türk Tabipleri Birliği'ne göre vakaların açıklanandan on kat daha fazla olduğunu vurguladı.

Taşcıer “Ankara’da sağlık çalışanlarında görülen pozitif vaka sayısı bini geçmiş durumda. Sadece son bir haftada 2 eczacı meslektaşımızı ve bir eczane çalışanımızı bu virüs nedeniyle kaybettik” dedi.

KAĞIT REÇETE UYGULAMASI SON BULSUN

Taşcıer, eczanelerde bulaşma riskini artıran kağıt reçete uygulamasına bir an önce son verilmesini ve E-reçete sistemine geçilmesini önerdi.

“SALGINLA MÜCADELE SADECE KAĞIT ÜZERİNDE”

Taşcıer, “Sağlık Bakanı vatandaşa trip atan şakalı sosyal medya paylaşımları yaparken, salgın yönetimine olan güven tüm hızıyla azalıyor. Bakanın her akşam açıkladığı veriler, salgınla mücadelenin sahada değil, kağıt üzerinde verildiğini gösteriyor” dedi.