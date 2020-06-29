CHP'li Tekin: Emeklinin bayram ikramiyesini artırın

29 Haziran 2020 Pazartesi, 10:33

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, emeklilerin bayram ikramiyelerine en az enflasyon oranı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyerek, “Tüm ücretler gibi bayram ikramiyeleri de enflasyona yenildi. İktidarın enflasyonu ile vatandaşın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var” dedi.

CHP’li Tekin, “Bir yandan Covid-19 yüksek risk grubunda olmaları, bir yandan uzun süredir devam eden sokağa çıkma yasakları ve bir yandan da düşük emeklilik gelirleri nedeniyle en kırılgan toplumsal gruplardan birini emekliler oluşturuyor. Emekliler özellikle Covid-19 nedeniyle her açıdan ciddi risk altındadır. Bu nedenle bayram ikramiyelerine acilen enflasyon oranı kadar zam yapılmalıdır” diye konuştu.

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin üç yıldır artırılmadığıını ifade eden Tekin, “Maaş ve ücretlere her yıl belirli oranlarda artış gelirken, ikramiyelerinin de zamanla yok olmaması için en enflasyon oranı kadar artırılması gerekmektedir” dedi.

Fiyatları değerlendiren Tekin, “2018 yılında milyonlarca emekliyi sevindiren o ödeme yapıldığında Merkez Bankası resmi kuruna göre 1 dolar 4.50 TL, iken şimdi 6.85 TL. Geçen yılki fiyatlar ile bu yılki fiyatları kıyaslarsak, un, şeker, yağ, peynir, zeytin gibi temel tüketim maddelerinin fiyatında yüzde 30 ile yüzde 220 arasında artış oldu. ‘Kurban bayramında ne tüketeceğiz biz? Havyar tüketecek değiliz.’ En basitinden yumurta bir yıl önce 55 kuruş iken şimdi 1 lira” diye konuştu.