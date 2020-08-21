CHP'li Torun'dan İBB'yi hedef alan Erdoğan'a 'ihanet' hatırlatması

21 Ağustos 2020 Cuma, 13:37

CHP'li Seyit Torun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi?" diyerek İBB'yi hedef aldığı açıklamasına yanıt verdi.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Torun, yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın dün partisinin belediye başkanları toplantısında İstanbul'un çöp sorunu olduğunu, Haliç'in CHP döneminde kirlendiğini, hizmet kalitesi ve sayısının düştüğünü söylediğini anımsatarak, bu açıklamaların gündem değiştirmeye yönelik olduğunu belirtti. Torun, Ekrem İmamoğlu'nun dünkü açıklamalara gerekli cevabı verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haliç’in masmavi görüntüsü bugün İBB sözcüsü tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Haliç’te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu olmayıp, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyi çevre ve doğaya karşı ilgisizlikle suçlamak kimsenin haddi de değildir."

"BU ŞEHRE İHANET ETTİK" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Erdoğan'ın İBB yönetiminde AKP'li başkan varken "Siz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum" dediğini hatırlatan Torun, "İstanbul'a ihaneti CHP değil, 25 yıl yönetmiş AKP etmiştir" diye konuştu.

Erdoğan'ın CHP'li belediyelerde işten çıkarmalar olduğu yönündeki açıklamasına da işaret eden Torun, işini layıkıyla yapan hiçbir personelin işten çıkarılmadığını ve çıkarılmayacağını bildirdi. Torun, şunları kaydetti:

"Ancak devraldığımız belediyelerdeki kadrolar o kadar şişirilmiş, bankamatik personel o kadar arttırılmıştır ki belediyeyi işler hale getirmek adına, kamu personeli olduğunu unutmuş partizanlar, hiç işe gelmeden maaş alanlar ya da bir tanıdığı vasıtasıyla hak etmediği bir pozisyonda çalışanların oluşturduğu kambur belediyenin sırtından temizlenmiştir. Erdoğan'ın kendisi İBB başkanı olduğu dönemde SUSER’i kapatıp, İSTON’dan yaptığı işçi tasfiyelerini de hatırlatırız. Erdoğan'a İBB Başkanlığı döneminde bölünen belediyelerden gelen 700 geçici işçi olmak üzere 2 binden fazla personelin belediye ile ilişkisini keserken sarf ettiği sözleri de hatırlatmak isteriz."

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Belediye Başkanları toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti: "Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, çöp dağlarıyla adeta bir rezillik."