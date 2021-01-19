CHP'li Torun'dan Özhaseki'ye CHP'li belediyeler yanıtı

19 Ocak 2021 Salı, 15:11

Torun, AKP Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki'nin CHP'li belediyelere yönelik iddalarına tepki göstererek sorularına yanıt istedi. Torun, "Senaryosu Saray’da yazılan bu çamur tiyatrosunun, kendilerinden başka seyirci çekmediği açıktır. Tarih bu günleri, ‘Saray iktidarının son çırpınışları’ olarak yazacaktır” diye konuştu.



CHP'li belediyelerin faliyetlerinden AKP'nin rahatsız olduğunu belirten Torun, "Bizim belediyelerimiz sadece pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi 8 milyonu aşkın vatandaşımıza nakdi ve ayni yardımda bulunmuştur. Bizim belediyelerimiz, vatandaşı kandıran çılgın projelerin peşinden koşmamış, çocuklarımıza ücretsiz süt, ucuza ekmek dağıtmış, en uzak köylerimize internet götürmüş, halkımıza nefes olmuştur. Bizim belediyelerimiz iktidarın 2.825 lirayı reva gördüğü işçilerimize en az 3.100 lira asgari ücret vermeye başlamıştır. İşte iktidarı rahatsız eden tablo budur" dedi.

"ÖNCE BUNLARI ANLAT ÖZHASEKİ"

Torun, Özhaseki'ye "Belediyelerimize saldırmadan önce, kendi belediyelerinizdeki skandalları anlat. İktidarın herhangi bir temsilcisinde bunları anlatacak yüz de cesaret de yoktur" diyerek şöyle seslendi:

- Serik Belediyesi’ndeki 500 bin liralık rüşveti anlat.

- Önce dönemin hükümet sözcüsünün açıkladığı üzere, Ankara’nın FETÖ’ye nasıl parsel parsel satıldığını anlat.

- Genel Başkanı’nın itiraf ettiği şekliyle, İstanbul’a nasıl ihanet ettiğinizi anlat

- Şu anda yargıya intikal eden Ankara’daki 3 milyar, İstanbul’daki milyonlarca TL’lik yolsuzluk dosyalarını anlat.

- Sayıştay raporlarına yansıyan diplomasız, liyakatsiz atamalarınızı anlat.

- Adıyaman’da bir kişinin nasıl olur da hem belediye meclis üyesi hem belediye işçisi hem de belediyeden ihale alan şirketin yönetim kurulu başkanı olur, onu anlat.