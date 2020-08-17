CHP'li Ünal Çeviköz'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a F-35 ve S-400 sorusu

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:46

Çeviköz, Mili Savuma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, ABD tarafından Türkiye’ye kaç silah satışını durdurduğunu sordu.

Çeviköz, ABD Kongresi'nin birkaç üyesinin, yaklaşık iki yıldır Türkiye'ye tüm büyük silah satışlarını engellediği yönünde haberlerin basına yansıdığını hatırlatarak, “Senato ile Temsilciler Meclisi’nde oluşan endişelerden kaynaklandığı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı JimRisch tarafından doğrulanmıştır. 2.5 milyar dolara Rusya’dan alınan S-400’lerin nisan ayındaki kurulumu, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmiş ve pandemide normalleşme sürecine girildiği halde S-400’lerin kurulumuyla ilgili bir gelişme henüz kaydedilmemiştir” dedi.

SATIŞI DURDURULAN SİLAHLARI SORDU

Çeviköz, ABD yönetiminin Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 1975 yılında Türkiye'ye 3 yıl boyunca uyguladığı silah ambargosundan sonra 40 yıldır bu yola başvurmadığını anımsatarak, 2 yıllık süreçte satışı durdurulan silahların sayısı ve türlerinin açıklanmasını istedi.

Çeviöz, Türkiye’nin Pakistan’a satmak üzere anlaştığı ATAK helikopterlerinin ABD yapımı motorları da söz konusu engellemelerin kapsamında olup olmadığının da açıklanmasını talep ederken, F-35 programının akıbetini de sordu:

“Türkiye 1.25 milyar dolar ödenen F-35 programından uzaklaştırılmış ve F-35 parçası üreten Türk şirketlerden alımlar durdurulmuştur. Ülkemizin bu süreçten kaynaklanan ekonomik kaybı ne kadardır? ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkiler nedeniyle CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) yaptırımları uygulanmıyor olsa da, Kongrenin seçmiş olduğu bu yolla ülkemizin askeri envanterinde çok ciddi bir açık oluşmuştur. Bu açığı gidermek için hangi tedbirler alınmıştır?”