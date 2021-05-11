CHP'li vekil iş makinesini durdurdu: "Buraya oturduk bekleyeceğiz"

11 Mayıs 2021 Salı, 15:05

Rize’nin İkizdere ilçesinde halkın bütün tepkilerine rağmen vazgeçilmeyen taş ocağı yapma çalışmalarını CHP'li milletvekilleri engellemeye çalışıyor.

CHP İstanbul Milletvelili Mehmet Bekaroğlu, ocağın inşa edilmek istendiği İşkencerede Vadisi'ne gelerek direnişe destek verdi.





Bölgede hafriyat çalışmasına başlayan iş makinesinin önüne geçip oturan Bekaroğlu, "Böyle bir güzellik yok edilerek 15 milyon ton taş alınabilir mi? Herkese anlattık.. Uygulama yanlış, yaptığınız işler yanlış. Konuşmadığımız kimse kalmadı. Söyleyecek sözümüz kalmadı. Milletvekili dokunulmazlığımızdan faydalanarak geldik buraya oturduk, bekleyeceğiz. Dün geldi buraya Bakan, herkese rüşvet teklif etti. Buraya 'çay fabrikası yapacağız' diye. Ayıp, nasıl insanlar bunlar!" diyerek tepkisini dile getirdi.



