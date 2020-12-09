CHP'lileri yasa boğan ölüm! Koronavirüse yenik düştü
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları eski Başkan Yardımcısı Umur Kurtar koronavürüse yenik düştü.
İstanbul ve Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Umur Kurtar'ın vefat haberi CHP'lileri yasa boğdu.
Kurtar sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurmuş; dua istemişti;
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