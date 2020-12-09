CHP'lileri yasa boğan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları eski Başkan Yardımcısı Umur Kurtar koronavürüse yenik düştü.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2020 Çarşamba, 09:51
CHP'lileri yasa boğan ölüm! Koronavirüse yenik düştü
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İstanbul ve Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Umur Kurtar'ın vefat haberi CHP'lileri yasa boğdu.

Kurtar sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurmuş; dua istemişti;


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