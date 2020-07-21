Çiğli Belediyesi’nin yeni istihdam projesi: İş’te Çiğli

21 Temmuz 2020 Salı, 14:21

Çiğli Belediyesi’nin öncülüğünde Türkiye İş Kurumu, özel istihdam büroları ve bölgedeki firmaların katkılarıyla başlatılan proje doğrultusunda, İzmir’in en büyük iş merkezlerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin potansiyeline doğru yön vermek ve yeni istihdam alanları yaratmak amaçlanıyor. Bu doğrultuda, iş arayan vatandaşlar ile nitelikli iş gücü arayan işverenler www.istecigli.com sayfasında bir araya getiriliyor. Gelişmiş bilgi işlem teknolojilerinin kullanıldığı bu proje ile, güncel iş ilanı havuzu oluşturuluyor. İş arayanlara CV hazırlama, mülakat teknikleri, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında destek veriliyor. Genç, kadın ve engelli vatandaşlara fırsat eşitliği sağlanıyor. Bu hizmetlerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Halk Eğitim Merkezleri, Üniversiteler, KOSGEB ve İŞKUR destekli mesleki eğitimler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılıyor.

“İş’te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi” projesinin tanıtımı, salgın şartlarından ötürü online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya çok sayıda firma yetkilisi ile dernek temsilcisi katılım gösterirken, açılış konuşmasını Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yaptı. Başkan Gümrükçü, konuşmasında projenin detaylarını ve amaçlarını anlatırken, katılımcıların önerileriyle ilgili notlar aldı.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: KENTİMİZİN POTANSİYELİNE YÖN VERECEĞİZ

Hayata geçirdikleri bu projeyle Çiğli’de istihdam sorununa uzun soluklu bir çözüm getireceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler ekonomik sıkıntıları çok daha fazla hissedilir kılmaya başladı. Bu sıkıntıların başında da işsizlik sorunu geliyor. Çiğli Belediyesi olarak, uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve kentimizin geleceğine yön vereceğini düşündüğümüz “İş’te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik” projesini hayata geçirdik. Bölgedeki firma ve fabrikalarla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz bu projeyle, kentimizin istihdam potansiyelini belirleyecek ve bu potansiyeli iş arayan vatandaşlarımızla buluşturacağız. Böylece hem istihdam sorununa çözüm üretecek hem de kentimizin üretim kapasitesini artıracağız” dedi.