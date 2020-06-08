Çığlık çığlığa Cthulhu!
H.P. Lovecraft’ın Cthulhu’nun Çağrısı ve Diğer Tuhaf Öyküler'i, insanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkuyu deşen öykülerle dolu “tuhaf” bir başyapıt.
“İnsanlığın huzuru ve güvenliği için yeryüzünün en karanlık
kuytu köşelerinin ve ayak değmemiş mağaralarının kendi haline bırakılması
mutlak suretle zaruridir; oralara ilişilmemelidir ki uykudaki anormallikler
dirilmesin, küfür gibi varlığını sürdüren korkunç varlıklar zifiri inlerinden
fışkırıp yepyeni ve daha geniş çaplı fetihlere kalkışmasınlar.” Kitaptan…
Korku
edebiyatının büyük ustası H.P. Lovecraft’ın (Howard Phillips Lovecraft)
Cthulhu’nun Çağrısı, Charles Dexter Ward Vakası, Uzaydan Gelen Renk,
Karanlıkta Fısıldayan ve Deliliğin Dağlarında gibi kült öykülerinde; eski
çağlardan kalma ve çok uzun süredir pusuda bekleyen yaratıklar, canavarlar,
tanrılar; efsanelerin, şiirlerin arasından çıkıp yanı başımızda soluk almaya
başlıyor. İsmi, 1926'da yazdığı, birçok filme, besteye ve çizgi romana esin
kaynağı olan “Cthulhu Mitosu”yla kültleşen H.P. Lovecraft'ın Cthulhu'nun
Çağrısı, gotik edebiyatın önde gelen klasiklerinden kuşkusuz.
USTADAN
DEHŞETENGİZ ÖYKÜLER
Peki,
Cthulhu'nun Çağrısı ve Diğer Tuhaf Öyküler, nasıl bir yapıttır? Dehşet hissiyle
donatılı panik, ani tepkiler, soğuk soğuk dökülen terler, korkulu bir yatışma
ve yapayalnızlık içindeki bir kahramanın ve kahramanların maceraları denilmeli
öncelikle.
Her
sayfada psikolojik cehennemin koridorlarında okuru da peşine takan bahtsız
kahramanın karanlığa ve dehşete uygun adım yürüyüşü sonra… Ve canavarıyla,
şeytanıyla yüz yüze gelme yolunda gerilimin an be an kâbus gibi çöktüğü,
korkunun terminolojisinin baştan yazıldığı dehşetli bir serüven...
LOVECRAFT’IN
MAHŞERİ!
Ustanın
üç boyutlu ürkütücü çevresel tasvirlerinin alayı da imdat dedirten cinstendir.
Tekinsiz, yosunlu, pis kokulu, kadim zamanların karanlığıyla çepeçevre yapılar,
mezar taşları ve/veya mühürlü kapılar… Her halde ay, acımasız, alaycı, pusudaki
dehşet… İşte tam bir H.P. Lovecraft evreni!
Bir iç
sesin kronik arızalarıyla kendi kendine konuşurcasına yazılı gibidir yapıtları.
Daha ilk sayfalardan başlayarak mahşeri bir psikolojik cehennem kurar. Asıl
dinlenen ve korkulan ise Cthulhu'nun ne bedeni, ne sesidir; sadistçe
fısıldayan, kalbi sıkıştıran çığlıklardır.
MEKTUPLARLA
YAŞADI
Baskıcı
bir anne tarafından toplumdan uzak, asosyal bir şekilde yetiştirilmiş, sürekli
çevreden utanma duygusuyla yaşamış, bu yüzden de içine kapanık bir kişiliğe
sahip ve ileri derecede soğuk fobisi olan yazarın yapıtlarında tüm bunların izi
rahatlıkla sürülebilir. Yapıtlarında izi sürülebilecek bir nokta da kuşkusuz
gençlik yıllarında büyük ilgi duyduğu mitoloji, astronomi ve Arap gizemciliği.
İlk
şiirlerini 6 yaşında yazmaya başlayan Lovecraft, 1917’de ise Mezar ve Dagon
başta olmak üzere birçok bilimkurgu ve polisiye öyküye imza atmış bir yazar.
Kronik asosyal H.P. Lovecraft’ın bir özelliği de arkadaşları ve dergilerde
yazdığı dönemlerde okurlarıyla sürekli mektuplaşması. Öyle ki yazdığı uzun ve
edebi mektuplarla çağının önde gelen mektup yazarlarından biri de sayılıyor.
Mektup arkadaşları arasında Psyco’nun yazarı Robert Bloch, Clark Ashton Smith
ve Barbar Conan’ın yaratıcısı Robert E. Howard yer almış.
Yazarın
en verimli dönemi ise yaşamının son on yılında Providence'e döndükten sonra
başlamış. En bilinen kısa öyküsü Charles Dexter Ward Vakası ve Deliliğin
Doruklarında’yı da bu dönemde kaleme alan yazar; Alonzo Typer'ın Günlüğü,
Tümsek, Kanatlı Ölüm gibi birçok hayalet öyküsünü de aynı dönemde yazmış.
PİŞMAN
OLABİLİRSİNİZ!
Yazarlığında
Cthulhu başta, okurlarını dehşetin koridorlarında kaybettiği; günümüzde
aralarında Stephen King, Bentley Lee, Joe R. Lansdale, Neil Gaiman gibi
isimlerin de bulunduğu birçok bilimkurgu yazarına, filme, besteye ve çizgi
romana esin olan yapıtlarıyla H.P. Lovecraft, Poe'dan bu yana okuyucuyu en çok
şaşırtan yazar olarak da niteleniyor.
Pek
çok usta yazar gibi ölümüne kadar da parasızlıkla mücadele eden H.P.
Lovecraft’ın Cthulhu’nun Çağrısı’nı okuduğunuzda pişman olacağınız pek çok şey
var ama bunun nedeni elbette nitelik yoksunluğu asla değil. Kadimlerden ve
derinlerden köklenen korkuları yüreğinizin derinlerine yerleştirecek olması ve
okumayı bitirdikten epey süre sonra bile dehşet duygusunun sizi terk etmeyecek
olması. Kendinize güveniyorsanız mutlaka okumanız tavsiyesiyle…
Cthulhu’nun Çağrısı ve Diğer Tuhaf Öyküler / H.P. Lovecraft / Çeviren: Kerem Sanatel / DEX Kitap / 560 s.
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