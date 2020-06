Çığlık çığlığa Cthulhu!

08 Haziran 2020 Pazartesi, 16:53





“İnsanlığın huzuru ve güvenliği için yeryüzünün en karanlık kuytu köşelerinin ve ayak değmemiş mağaralarının kendi haline bırakılması mutlak suretle zaruridir; oralara ilişilmemelidir ki uykudaki anormallikler dirilmesin, küfür gibi varlığını sürdüren korkunç varlıklar zifiri inlerinden fışkırıp yepyeni ve daha geniş çaplı fetihlere kalkışmasınlar.” Kitaptan…

Korku edebiyatının büyük ustası H.P. Lovecraft’ın (Howard Phillips Lovecraft) Cthulhu’nun Çağrısı, Charles Dexter Ward Vakası, Uzaydan Gelen Renk, Karanlıkta Fısıldayan ve Deliliğin Dağlarında gibi kült öykülerinde; eski çağlardan kalma ve çok uzun süredir pusuda bekleyen yaratıklar, canavarlar, tanrılar; efsanelerin, şiirlerin arasından çıkıp yanı başımızda soluk almaya başlıyor. İsmi, 1926'da yazdığı, birçok filme, besteye ve çizgi romana esin kaynağı olan “Cthulhu Mitosu”yla kültleşen H.P. Lovecraft'ın Cthulhu'nun Çağrısı, gotik edebiyatın önde gelen klasiklerinden kuşkusuz.



USTADAN DEHŞETENGİZ ÖYKÜLER

Peki, Cthulhu'nun Çağrısı ve Diğer Tuhaf Öyküler, nasıl bir yapıttır? Dehşet hissiyle donatılı panik, ani tepkiler, soğuk soğuk dökülen terler, korkulu bir yatışma ve yapayalnızlık içindeki bir kahramanın ve kahramanların maceraları denilmeli öncelikle.

Her sayfada psikolojik cehennemin koridorlarında okuru da peşine takan bahtsız kahramanın karanlığa ve dehşete uygun adım yürüyüşü sonra… Ve canavarıyla, şeytanıyla yüz yüze gelme yolunda gerilimin an be an kâbus gibi çöktüğü, korkunun terminolojisinin baştan yazıldığı dehşetli bir serüven...

LOVECRAFT’IN MAHŞERİ!

Ustanın üç boyutlu ürkütücü çevresel tasvirlerinin alayı da imdat dedirten cinstendir. Tekinsiz, yosunlu, pis kokulu, kadim zamanların karanlığıyla çepeçevre yapılar, mezar taşları ve/veya mühürlü kapılar… Her halde ay, acımasız, alaycı, pusudaki dehşet… İşte tam bir H.P. Lovecraft evreni!

Bir iç sesin kronik arızalarıyla kendi kendine konuşurcasına yazılı gibidir yapıtları. Daha ilk sayfalardan başlayarak mahşeri bir psikolojik cehennem kurar. Asıl dinlenen ve korkulan ise Cthulhu'nun ne bedeni, ne sesidir; sadistçe fısıldayan, kalbi sıkıştıran çığlıklardır.

MEKTUPLARLA YAŞADI

Baskıcı bir anne tarafından toplumdan uzak, asosyal bir şekilde yetiştirilmiş, sürekli çevreden utanma duygusuyla yaşamış, bu yüzden de içine kapanık bir kişiliğe sahip ve ileri derecede soğuk fobisi olan yazarın yapıtlarında tüm bunların izi rahatlıkla sürülebilir. Yapıtlarında izi sürülebilecek bir nokta da kuşkusuz gençlik yıllarında büyük ilgi duyduğu mitoloji, astronomi ve Arap gizemciliği.

İlk şiirlerini 6 yaşında yazmaya başlayan Lovecraft, 1917’de ise Mezar ve Dagon başta olmak üzere birçok bilimkurgu ve polisiye öyküye imza atmış bir yazar. Kronik asosyal H.P. Lovecraft’ın bir özelliği de arkadaşları ve dergilerde yazdığı dönemlerde okurlarıyla sürekli mektuplaşması. Öyle ki yazdığı uzun ve edebi mektuplarla çağının önde gelen mektup yazarlarından biri de sayılıyor. Mektup arkadaşları arasında Psyco’nun yazarı Robert Bloch, Clark Ashton Smith ve Barbar Conan’ın yaratıcısı Robert E. Howard yer almış.

Yazarın en verimli dönemi ise yaşamının son on yılında Providence'e döndükten sonra başlamış. En bilinen kısa öyküsü Charles Dexter Ward Vakası ve Deliliğin Doruklarında’yı da bu dönemde kaleme alan yazar; Alonzo Typer'ın Günlüğü, Tümsek, Kanatlı Ölüm gibi birçok hayalet öyküsünü de aynı dönemde yazmış.

PİŞMAN OLABİLİRSİNİZ!

Yazarlığında Cthulhu başta, okurlarını dehşetin koridorlarında kaybettiği; günümüzde aralarında Stephen King, Bentley Lee, Joe R. Lansdale, Neil Gaiman gibi isimlerin de bulunduğu birçok bilimkurgu yazarına, filme, besteye ve çizgi romana esin olan yapıtlarıyla H.P. Lovecraft, Poe'dan bu yana okuyucuyu en çok şaşırtan yazar olarak da niteleniyor.

Pek çok usta yazar gibi ölümüne kadar da parasızlıkla mücadele eden H.P. Lovecraft’ın Cthulhu’nun Çağrısı’nı okuduğunuzda pişman olacağınız pek çok şey var ama bunun nedeni elbette nitelik yoksunluğu asla değil. Kadimlerden ve derinlerden köklenen korkuları yüreğinizin derinlerine yerleştirecek olması ve okumayı bitirdikten epey süre sonra bile dehşet duygusunun sizi terk etmeyecek olması. Kendinize güveniyorsanız mutlaka okumanız tavsiyesiyle…

Cthulhu’nun Çağrısı ve Diğer Tuhaf Öyküler / H.P. Lovecraft / Çeviren: Kerem Sanatel / DEX Kitap / 560 s.