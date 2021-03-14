Cihangir İslam'dan Nevşin Mengü'ye: "Savcı gibi soru sordu"

14 Mart 2021 Pazar, 17:41

CHP’ye geçen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, katıldığı programın ardından gazeteci Nevşin Mengü’yü eleştirdi.

Cihangir İslam, Deutsche Welle Türkçe’de Nevşin Mengü’nün konuğu oldu. Programda Mengü, CHP’ye geçen İslam’a kamuoyunda tartışılan konuları sordu.

Programın ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan CHP’li İslam, Mengü’nün kendisine “Gazeteci” gibi değil de “Savcı” gibi soru sorduğunu ileri sürdü.

İslam şu ifadeleri kullandı:

Mücadeleciliğini taktir ettiğim liberal gazetecimiz Nevşin Mengü felsefinden soyunarak gazeteci gibi değil de bir savcı gibi sordu.

- Proje misiniz?

‘Ağır olan sorudaki mantık hatası değil, o düzeltilir; hayatı boyunca bu kadar açık oynamış birine söylenen.’”

"HAKKINI YEMEYELİM"

CHP’li İslam bir takipçisinin Mengü’ye destek veren paylaşımı üzerine ise "O kadar da hakkını yemeyelim hanımefendinin. Onun da her yerde önünü kesmeye çalışıyor iktidar. Gittiği kanalı ya satıyorlar ya da kapatıyorlar. İşini iyi yapan, dürüst içi dışında biri. Kimliği benim için önemli değil, agresif tutumunu anlayamadım sadece” diye yanıt verdi.