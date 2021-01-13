Çin aşısı Endonezya'da güven vermedi: "Aşıları reddetmiyorum, Sinovac'ı reddediyorum"

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:24

Araştırmacılar Salı günü, aşının Brezilya'daki bir denemede yüzde 50.4 etkili olduğunu söyledi. Endonezya, yüzde 65,3 etkinlik gösteren ara verilere dayanarak acil kullanım için onayladı. Türk araştırmacılar, yüzde 91,25'lik bir ara rakam verdiler.

Denemelere katılan Endonezya şirketi Bio Farma'nın kurumsal sekreteri Bambang Heriyanto, Brezilya verilerinin yine de Dünya Sağlık Örgütü'nün yüzde 50'lik kriterini aştığını söyledi.

Endonezya’da aşının etkinliğinden endişe duyan Doğu Java doktoru Yusdeny Lanasakti, "Aşıları reddetmiyorum, Sinovac'ı reddediyorum" dedi.

Cumartesi günü 259 Endonezyalı doktorun COVID-19 nedeniyle öldüğünü belirten Endonezya Tabipler Birliği, 270 milyonluk ülkede aşının kullanılmasını teşvik ediyor.

Başkan Daeng M. Faqih, "Doktorlar ve sağlık çalışanları arasındaki yüksek ölüm sayısını azaltabiliriz" dedi.

Endonezya’da doktorlar ölümleri, Hindistan'ın bu tür 736 ölümünün üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

Doğu Java'da bir çocuk doktoru olan Dominicus Husada, Reuters'e aşıya hazır olduğunu söyleyerek, "Bağışıklığın ne kadar sürdüğü ve zamanla nasıl azaldığı gibi yanıtlanmamış birkaç husus var” ifadesini ekledi.

Başka bir Doğu Java doktoru olan Tri Maharani, doktorların endişeleri gidermek için daha fazla bilgi istediğini bu nedenle aşı olmayacağını söyledi.

Avustralya Griffith Üniversitesi'nde epidemiyolog olan Dicky Budiman, "Sağlık uzmanları arasında şüphe varsa, bu köklü sorunların olduğu anlamına gelir” dedi.

Sağlık bakanlığı üst düzey yetkilisi Siti Nadia Tarmizi, aşıyı reddeden doktorlara herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını söyleyerek, sağlık çalışanlarını temkinli olmamaya çağırdı.

Endonezya Hemşireler Derneği başkanı Harif Fadhillah, hemşirelerin çoğunun aşı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Aralık ayında yapılan bir anket, Endonezyalıların sadece yüzde 37'sinin aşı olmaya istekli olduğunu, yüzde 40'ın bunu düşündüğünü ve yüzde 17'nin reddettiğini gösterdi.

Sinovac, Endonezya'nın en büyük aşı tedarikçisi, ancak aynı zamanda AstraZeneca'dan ve bir kısmını Pfizer'den ve yüzde 95'in üzerinde etkinlik gösteren ortağı BioNTech'ten de temin etti.

Başkan Joko Widodo, aşı kampanyasına katılımı teşvik etmek için Çarşamba günü Sinovac aşısı yaptırdı.

Ancak başkent Cakarta'da doktor olan Agnes Christie Supangkat, ikna olmadığını ve aşı yaptırmayacağını söyledi.

Supangkat, "Görünüşe göre pandemiyi bastırmak için acele ediliyor, ancak yalnızca birkaç deneme yapıldı" dedi.