Çin ikinci yerli Covid-19 aşısını onayladı
Çinli Sinovac Biotech firması, Pekin yönetiminin ikinci yerli Covid-19 aşısının şartlı onayladığını duyurdu.
Çinli Sinovac Biotech firması yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının şartlı olarak toplu kullanımı için resmi olarak onaylandığını belirtti. CoronaVac, Sinopharm aşısının ardından ülkede onay alan ikinci koronavirüs aşısı oldu. Çin medyasının son dakika olarak duyurduğu haberde, Sinovac'ın Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nin firma tarafından geliştirilmiş Covid-19 aşısı CoronaVac’a şartlı onay verildiği aktarıldı. Devlete ait China National Pharmaceutical Group’a (Sinopharm) bağlı bir Pekin enstitüsü tarafından geliştirilen aşının Aralık ayında onaylanmasından sonra onaylanan ikinci Covid-19 aşısı olduğu ifade edildi.
SALGINA BAĞLI ÖLÜMLERİ ÖNLEMEDE YÜZDE 100 ETKİ
Sinovac, Brezilya ve Türkiye'de yapılan ileri safha denemelerin CoronaVac aşısının Covid-19 kaynaklı hastaneye yatma ve ölümleri önlemede yüzde 100 etkili olduğuna işaret ettiğini açıklamıştı. 12 bin 396 bin kişinin katıldığı denemelerde, aşının enfeksiyonu önlemedeki başarısının daha düşük olduğu belirtilmiş, CoronaVac'ın tıbbi tedavi gerektiren vakaları önlemede etkisinin yüzde 83.7 olduğu, enfeksiyonların önüne geçmede ise etkinlik oranının yüzde 50.65 olduğu aktarılmıştı. The Lancet'te, aşının 60 yaş üstü kişilere uygulanmasına dair yapılan çalışmaların ara sonuçları yayınlanmıştı. Söz konusu raporda, CoronaVac'ın 60 yaş üstü yetişkinlerde güvenli olduğuna işaret edilmişti.
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