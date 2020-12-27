Çin: 'Covid-19'a karşı olağanüstü zafer elde ettik'

27 Aralık 2020 Pazar, 15:54

İki gün süren toplantılar yapan Çin Komünist Partisi’nin organlarından Politbüro 25 Aralık’ta bir açıklama yaptı. Ülkede yıl içinde "nadir riskler ve zorluklar" yaşandığını ve parti liderliğinin bunların üstesinden gelmede belirleyici bir rol oynadığını bildirdi.

Açıklamada, partinin merkez komitesinin kritik anlarda ileri görüşlü olduğu ifade edilirken “Bu son derecede alışılmadık yılda, olağanüstü bir zafer elde etti” sözleri yer aldı.

Bununla birlikte Çin, Covid-19 yayılımını büyük ölçüde engelledi. Zira bu yıl büyüme bildiren az sayıdaki büyük ekonomilerden biri oldu. Fakat Pekin yönetimi, Covid-19 salgının ilk aşamalarındaki hem yurt içinde hem yurtdışında eleştirilmiş, salgını örtbas etmekle ve bu yüzden virüsün dünya genelinde yayılımına katkıda bulunmakla suçlanmıştı.

Örneğin, Vuhan’daki salgını haber yapan gazeteci Zhang Zhan, mayıstan beri gözaltında tutuluyor. Independent Türkçe'nin France 24'e dayandırdığı haberine göre, Zhan, salgının kaotik ilk aşamalarını aktarabilmek için şubatta şehre giden eski bir avukat. Çin’de yasaklı sosyal medya platformlarında epey paylaşılan canlı yayınlar yapmış ve eleştirel makaleler kaleme almıştı. Zhan’ın pazartesi duruşmaya çıkarılması bekleniyor.

İki günlük Politbüro toplantısı, Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan uluslararası bir ekibin, Covid-19’un kökenlerini araştırmak için Çin’e gitmesinden kısa bir süre önce gerçekleşti.

Vuhan’ı ziyaret edecek ekipten bir uzman bu hafta yaptığı bir açıklamada, soruşturmanın “suçlu bir ülke veya yetkili bulmakla ilgili olmadığını, gelecekte bundan kaçınmak için ne olduğunu anlamakla ilgili” olduğunu söylemişti.