"Çin ve Rusya, Covid-19 aşılarında grip virüsü kullandı" iddiası

01 Eylül 2020 Salı, 11:42





Covid-19 salgınının dünya çapında hız kazanmasıyla beraber birçok ülkeden aşı çalışmaları üzerine açıklamalar geldi. Bu ülkelerin başında ise Çin ve Rusya yer aldı. Ancak üretilen aşılarda, genetiği değiştirilerek kullanılan tip 5 (Ad5) virüslerinin, aynı zamanda soğuk algınlığı aşılarında da kullanılıyor olması bilim çevrelerinde tartışma yarattı.

Bilim insanlarına göre, Ad-5 bazlı virüsler uzun yıllardır bazı enfeksiyonlara karşı kullanılmaktaydı. Bu durum, çok yaygın kullanıma sahip olmamakla birlikte etkisi düşük olma tehlikesini barındırıyor.



Test aşamasında olan Rusya ve Çin’e ait aşı adayları, bağışıklık sistemini güçlendirerek virüse karşı bir savunma sağladı, ancak uzmanlara göre insanların Ad5 virüslerine karşı zaten bir bağışıklığı bulunmakta.

İşte Çin ve Rusya’nın üzerinde çalıştığı grip virüsü hakkındaki ayrıntılar…



İLK TIBBİ ARAŞTIRMALARA NE ZAMAN BAŞLANDI?



Reuters'ta yer alan habere göre, Rus Gamaleya Enstitüsü ve Çin merkezli CanSino Biologics şirketinin üzerinde çalıştığı, modifiye adenovirüs tip 5 (Ad5) virüsleri ilk olarak Kanadalı araştırmacı Dr. Frank Graham tarafından 1970'lerde Hollanda’da tasarlandı. Graham, bu virüsleri kanserin altında yatan mekanizmaları incelemek için kullanmayı planladı ve virüslerin, insan böbrek hücre hattı HEK293 üzerindeki etkilerini inceledi.



GEÇMİŞTE AD5 VEKTÖRÜ BAŞARILI OLDU MU?



Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nde Graham ve çalışma arkadaşları, Ontario eyaletindeki yabani rakunlarda kullanılan kuduz aşısı dahil olmak üzere çeşitli Ad5 vektörleri geliştirdi. 2003 yılında ise Şiddetli Akut Solunum Sendromuna (SARS) karşı Ad5 tabanlı bir aşı geliştirildi. Bu salgın sona erdiğinde aşı çalışmaları da rafa kaldırıldı. 2011 yılında CanSino ve McMaster araştırmacıları, Ad5'e dayalı deneysel bir tüberküloz aşısının lisansını aldı.



Tüberküloz projesinde yer alan bilim insanı Dr. Thomas Evans'a göre, “Çinli şirketin odak noktası daha sonra Çin ordusunun isteği üzerine dönüştü. Ad5 tabanlı bir Ebola aşısı, askeri kullanım için üretildi” dedi.



