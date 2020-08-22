Cinayet sezonuna karşı doğaseverler ayakta: Bu katliamlara 'dur' demenin vakti

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:13

Aralarında soyu tükenme tehdidi altındaki hayvanların da bulunduğu 798 yaban hayvanını avlamak bugünden itibaren serbest. Avlanmaya karşı çıkanların sosyal medyada #Avcinayettir hastagiyle başlattığı kampanya ise sürüyor. “Avcılık katliamdır ve yasaklanmalı” diyen yurttaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da soruna dikkat çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP)’nin Av Turizmi uygulamalarını eleştiren Ali Öztunç, av turizmi adı altında yaban hayatı ve canlı çeşitliliğinin tehdit edildiğini vurgulayarak av turizminin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Biyoçeşitliliği koruması gereken DKMP’nin 798 yaban hayvanın katledilmesine izin verdiğini belirten Öztunç şöyle dedi: “Avcılık izni ile yabani hayvanların yaşam alanlarına zarar verilmekte, kaçaklık faaliyetler yürütülmekte. Bu durum, yaban hayatı ve canlı çeşitliliği için bir tehdittir.”

“Av izni adı altında her yıl yüzlerce canlı türünün yok edilmekte, cansız bedenleri üzerinden ticaret yapılmaktadır” diyen Öztunç, “Doğada tek başımıza yaşamıyoruz. Bütün canlılar olarak, birbirimizin yaşamından sorumluyuz” diyerek av izninin yasaklanması çağrısında bulundu.

BUNLAR KATLİAMIN FOTOĞRAFI

Şubat ayında Adıyaman’a gelerek 2 dağ keçisini katleden ABD’li çifte ait fotoğrafı hatırlatan Ali Öztunç, “Benzeri cinayet fotoğrafları av izinlerinin ve bu alandaki denetimsizliğin sonucudur. Yabani hayvanları öldürerek ‘kahramanlı’k fotoğrafları çekiliyor. Bu manzaralarla karşılaşmamak için, bu katliama dur dememiz gerekiyor” dedi.