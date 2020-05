Çin'de bir kadın kendisini aldatan sevgilisine 1 ton soğan gönderdi

Çin basınında yer alan haberlere göre soyadı Zhao olarak açıklanan genç kadın, yaklaşık bir yıl önce erkek arkadaşı tarafından terk edildi. Aldatıldığını da öğrenen Zhao, önce günlerce gözyaşı döktü ancak eski erkek arkadaşının hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesine sinirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Zhao, bir ton kırmızı soğan sipariş etti ve erkek arkadaşının kapısına teslim etmesi için bir firmayla anlaştı. Firmadan, alıcıyla iletişim kurmamasını ve soğanları olduğu gibi kapıya bırakmasını istedi. Teslimatı yapan kişi soğanları kamyondan Zhao'nun eski erkek arkadaşının kapısına taşımak için dört saatten fazla zaman harcadı. Zhao, bir de “Üç gün boyunca ağladım, şimdi sıra sende” notunu iliştirdi.

