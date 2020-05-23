Çin'de salgınla ilgili bir ilk yaşandı

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:37

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte semptomatik yani belirti gösteren yeni vaka ile can kaybının görülmediğini, bunun salgının başladığı dönemden beri ilk olduğunu duyurdu.



ASEMPTOMATİK VAKALAR SÜRÜYOR



Öte yandan olası bir ikinci dalganın başlangıç sebebi olarak gösterilen asemptomatik vakalar ise devam ediyor. Paylaşılan verilere göre 28 yeni asemptomatik vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi.

TÜM VATANDAŞLARA TEST



Sözcü'nün haberine göre, asemptomatik vakaları tespit ederek salgının yeniden hortlamasının önüne geçmek isteyen yetkililer, virüsün merkezi Wuhan’da tüm vatandaşlara test uygulamaya başlamıştı.

Bu kapsamda 25 Mayıs’a dek yaklaşık 11 milyon vatandaşın taramadan geçirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. Şehrin neredeyse her noktasına sağlık ekipleri yerleştirilirken testler aralıksız devam ediyor.

Çin’de 82 bin 971 kişi koronavirüse yakalanırken, bunlardan 78 bin 258’i sağlığına kavuştu. Salgın sürecinde 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.