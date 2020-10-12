Çin’de yeni dalga endişesi: 9 milyon kişiye 5 gün içinde test yapılacak
Çin’in doğusundaki Qingdao kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 12 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakalar ikinci dalga endişesine neden olurken, kentte yaşayan 9 milyon kişiye 5 gün içinde test yapılmasına karar verildi.
Çin’in doğusundaki Qingdao kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Pazar günü tespit edilen 3 asemptomatik vaka, yetkilileri harekete geçirdi.
Yeni vakaların ardından geniş çaplı araştırmalar ve nükleik asit testleri başlatıldı. Tespit edilen 3 asemptomatik vakanın yakın temasta bulunduğu 377 kişiden 9’unun testi pozitif çıkarken, toplam yeni vaka sayısı 12’ye yükseldi. 9 yeni vakadan 3’ünün de asemptomatik olduğu aktarıldı.
KENT SAKİNİNİN TAMAMINA 5 GÜNDE COVİD-19 TESTİ YAPILACAK
Kentte 6’sı asemptomatik olmak üzere toplam 12 vaka tespit edilmesi son dönemde kısıtlamaların gevşetildiği ülkede yeni dalga endişesine neden oldu. Tüm vak’aların Qingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilişkili olduğu belirtildi.
Söz konusu hastanenin "yurt dışından gelen Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastane" olduğu vurgulandı. Qingdao sağlık birimleri, yeni dalga endişesi ile kent genelini kapsayan yaygın testlerin başlatıldığını duyurdu. Kentin 9 milyon sakininin tamamına 5 gün içinde Covid-19 testi yapılacağı aktarıldı.
Qingdao kentine 1-8 Ekim arasındaki bayram tatilinde 4 milyon 470 bin seyahat gerçekleştirildi. Kentte geçtiğimiz ay liman çalışanı 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği duyurulmuş, virüsün ithal edilen dondurulmuş ürünlerin ambalajlarından kaynaklandığı ifade edilmişti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Çin ana karasında son 24 saatte yerel kaynaklı Covid-19 vak’ası tespit edilmediği bildirildi.
Çin’de salgının başından bu yana 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam 85 bin 578 vak’a kaydedildi.
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