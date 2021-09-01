Çinli milyarder oyuncu Zhao Wei internetten silindi

01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:58

My Fair Princess adlı dizideki rolüyle ünlenen, 2001'de Shaolin Soccer adlı filmle beyazperdeye adım atan Zhao Wei (Vicky Zhao) Çin'de adeta internetten silindi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; İtalyan moda markası Fendi'nin yüzü olan 45 yaşındaki oyuncuyla ilgili tüm dijital içerikler yayından kaldırıldı.

Zhao Wei'nin adının geçtiği eserler, Tencent Video ve iQiyi gibi dijital yayın platformlarından 26 Ağustos'ta kaldırıldı. Filmlerle ilgili bilgi veren siteler de Wei'yi içeren filmleri bünyelerinden çıkardı.

HAYRAN SAYFASI DA SİLİNDİ

Wei'nin, Çin'de Twitter'ın muadili olan sosyal medya uygulaması Weibo'daki hayran sayfası da silindi.

Fortune'nun aktardığına göre silinme kararını Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi aldı ancak bu kararın arkasındaki neden açıklanmadı.

Bunu rağmen dijital temizliğin arkasında Zhao Wei'nin eşi Huang Youlong'la birlikte yaptıkları yatırımları sonrası aldığı ticaret yasağının olduğu tahmin edimiyor.

Başarılı isim 2014'te Singapurlu bir yatırımcı olan eşi Huang Youlong'la film şirketi Alibaba Pictures'ın 400 milyon dolarlık (3 milyar 300 milyon TL) hissesini satın aldı. Alibaba Pictures, Çinli muhalif Jack Ma'nın şirketi Alibaba Group'a bağlı. Bu tür hamleler zamanla çiftin servetine servet kattı.

Ancak 2017'de bir grup yatırımcının, bir şirketin devrinde yanlış bilgi verdikleri gerekçesiyle açtığı davanın ardından çift, 5 yıllık ticaret yasağı aldı.