Çinli milyarder oyuncu Zhao Wei internetten silindi
Milyarder oyuncu Zhao Wei'nin rol aldığı bütün filmler ve diziler, Çin'deki video platformlarından geçen hafta kaldırıldı. Çin hükümeti, oyuncuyu internetten silmekle suçlanıyor.
My Fair Princess adlı dizideki rolüyle ünlenen, 2001'de Shaolin Soccer adlı filmle beyazperdeye adım atan Zhao Wei (Vicky Zhao) Çin'de adeta internetten silindi.
Independent Türkçe'nin haberine göre; İtalyan moda markası Fendi'nin yüzü olan 45 yaşındaki oyuncuyla ilgili tüm dijital içerikler yayından kaldırıldı.
Zhao Wei'nin adının geçtiği eserler, Tencent Video ve iQiyi gibi dijital yayın platformlarından 26 Ağustos'ta kaldırıldı. Filmlerle ilgili bilgi veren siteler de Wei'yi içeren filmleri bünyelerinden çıkardı.
HAYRAN SAYFASI DA SİLİNDİ
Wei'nin, Çin'de Twitter'ın muadili olan sosyal medya uygulaması Weibo'daki hayran sayfası da silindi.
Fortune'nun aktardığına göre silinme kararını Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi aldı ancak bu kararın arkasındaki neden açıklanmadı.
Bunu rağmen dijital temizliğin arkasında Zhao Wei'nin eşi Huang Youlong'la birlikte yaptıkları yatırımları sonrası aldığı ticaret yasağının olduğu tahmin edimiyor.
Başarılı isim 2014'te Singapurlu bir yatırımcı olan eşi Huang Youlong'la film şirketi Alibaba Pictures'ın 400 milyon dolarlık (3 milyar 300 milyon TL) hissesini satın aldı. Alibaba Pictures, Çinli muhalif Jack Ma'nın şirketi Alibaba Group'a bağlı. Bu tür hamleler zamanla çiftin servetine servet kattı.
Ancak 2017'de bir grup yatırımcının, bir şirketin devrinde yanlış bilgi verdikleri gerekçesiyle açtığı davanın ardından çift, 5 yıllık ticaret yasağı aldı.
Video Haberler
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
- Beline ip bağlayıp gezdirdi!
- Dün gece, 'verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…
- Bursa'da korku dolu anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi
- ATV'ler yuvalama alanına daldı! 16 caretta caretta öldü
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- 3 kızını katleden imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Türk müziğinin acı kaybı
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- İzmir'de alarm: 'Geniş bir bölgeyi etkiliyor'
- AKP 2001'den beri ilk kez bu oyu aldı