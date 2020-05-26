Cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü olduğu iddia edilen kişi, cinsel organını kestikten sonra pişman olup 122'yi aradı.
Düzce'de, aşırı alkollü olduğu öne sürülen V.K.B. (35), cinsel organını kestikten sonra pişman olunca 112 Acil servisi aradı. Hastaneye kaldırılan V.K.B.’nin cinsel organı dikildi.
Olay, dün gece saatlerinde Düzce Çay Mahallesi’nde meydan geldi. Evde tek başına kalan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen V.K.B., 112 Acil Çağrı merkezini aradı. Olay yerine giden sağlık ekibi, V.K.B.’nin cinsel organının kesik olduğunu gördü.
V.K.B., yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. V.K.B. hastanede polise verdiği ilk ifadesinde cinsel organını kendisinin kestiğini, pişman olduğu için sağlık ekiplerini aradığını söyledi.
V.K.B., daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavi ile V.K.B.’nin cinsel organı yerine dikildi.
Video Haberler
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri
- Polisten yurttaşlara sitem: Biz Yunan polisi miyiz?
- Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu
- Show Haber ekibine Büyükçekmece'de saldırı!
- Mersin’de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor