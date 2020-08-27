Cinsel yönelimi yüzünden ailesinden şiddet gören M.E. devlet yurduna yerleştirildi
İstanbul'da cinsel yönelimi nedeniyle ailesinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren bir çocuğun videosuna sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkiler üzerine harekete geçen yetkililer olayla ilgili çalışma başlattı. 15 yaşındaki kız çocuğu devlet yurduna yerleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos'ta bir kişinin sosyal medya hesaplarından birlikte yaşadığı annesi tarafından cinsel yönelimi yüzünden fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kaldığı paylaşımı yapması üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından 15 yaşındaki M.E'nin, Eyüpsultan'da annesi ile birlikte yaşadığını belirledi.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ifade veren M.E., annesi tarafından baskı gördüğünü ve zaman zaman darp edilerek fiziksel şiddete maruz kaldığını, annesinden şikayetçi olmadığını yurda yerleştirilmek istediğini söyledi.Polis, mağdurun annesi hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Yaşı küçük M.E., devlet yurduna teslim edildi.
NE OLMUŞTU?
M. E.’nin (15) cinsel yönelimi sebebiyle ailesinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden videosu sosyal medyada büyük etki uyandırdı. Kısa süre içerisinde Türkiye gündemine giren etikette şiddete maruz kaldığını belirten çocuğa destek mesajları yağdı ve can güvenliğinin sağlanması için kamuoyu yaratılmaya çalışıldı. Paylaşılan videolarda olayı anlatan M. E. ailesi tarafından eve hapsedildiğini, telefonuna el konulduğunu ve türlü kötü davranışlara maruz kaldığını aktarıyor. İkinci videoda ise bir kadının M. E.’nin kapısını yumrukladığını ve telefonunu almaya çalıştığı duyuluyor. Videolardan sonra çocuğun yakınları telefonuna ulaşamadığını aktarmıştı.
Etikete birçok kullanıcının yanında oyuncu Hazal Kaya da destek gösterdi.
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