Çıplak ayaklı eylem 200. gününde
Fatsa’da siyanürle altın çıkarılmasına tepki için başlatılan çıplak ayakla kitap okuma eylemi 200. günü geride bıraktı.
Fatsa’da siyanürle altın çıkarılmasına tepki için başlatılan çıplak ayakla kitap okuma eylemi 200. günü geride bıraktı.
Fatsa Cumhuriyet Meydanı’na önceki gün saat 17.15’te gelenler, siyanür kullanarak altın çıkarılmasına tepki olarak çıplak ayakla kitap okudu.
Kitap okuma eylemini başlatan Onur Güngör, “Birilerinin beklentisi ‘Biraz bağırıp çağırırlar, giderler, biz de işimize devam ederiz’ şeklindeydi. Bu sefer böyle olmadı, insanlar 200 gündür her gün meydana geldiler” dedi. CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, ilçe başkanları ve yöneticilerle birlikte eyleme destek verdi.
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