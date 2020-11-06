CNN Türk'ün 'uzman' diye canlı yayına çıkardığı kadın, Rafet El Roman’ın kendisine attığı mesajları ifşa eden iç mimarlık öğrencisi çıktı

06 Kasım 2020 Cuma, 21:37

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasında süren seçim yarışı Türkiye'de de ilgiyle takip ediliyor. CNN Türk'ün canlı yayına şarkıcı Rafet El Roman'ın kendisine attığı mesajları ifşalayan iç mimarlık öğrencisi Akasya Yaşaroğlu'nu alması tartışmalara neden oldu.

Asıl uzmanların yanında canlı bağlantı gerçekleştirilen Akasya Yaşaroğlu'nun iç mimarlık öğrencisi çıkmasını mesleki bir skandal olarak yorumlayanlar da oldu.

Yaşaroğlu'nun ifşa ettiği mesajlar şöyle: