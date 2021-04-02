Çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan K.Y., şikayetin geri çekilmesi üzerine beraat etti

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Konya’da 6 kız çocuk babası olan K.Y’nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. 15 yaşındaki kız çocuğu babası hakkında 23 Temmuz’da şikâyetçi oldu ve K.Y. tutuklandı. 15 yaşındaki kız çocuğu ile görüşen 5 doktor mahkemede, “Mağdurun 2018-2020 yılları arasında maruz kaldığı cinsel istismar eylemi ile ilgili olarak beden ve ruh sağlığının bozulduğu kanatine varılmıştır” dedi. Davanın 3 Şubat’ta görülen son celsesinde daha önce babası hakkında şikâyetçi olan mağdur beklenmedik bir şekilde ifadesini değiştirdi. Avukatlığını gönüllü olarak üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey’i azlettiğini söyleyen mağdur, şikâyetini geri çekerek babasına iftira attığını savundu. Mahkeme heyeti, baba K.Y. hakkında anne ve çocuklarının oturduğu eve gitmesini yasaklayarak beraat kararı verdi. K.Y., tahliye olduktan hemen sonra kızının avukatı Tozbey hakkında şikâyetçi oldu.

‘BAŞKA ÇAREMİZ YOK’

Dava sürecini Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Tozbey, çocukların istismarı anlattığı, annenin kendilerine başvurması üzerine davayı üstlendiğini belirterek “Biz yalnızca en büyük kızlarının istismarını ispatlayıp savcının iddianame hazırlamasını sağlayabilmiştik. Diğer kız çocuklarının benzer şeyler yaşadığını biliyoruz ancak anlatamayacak kadar küçükler. Olması gereken burada babanın serbest bırakılması değil, çocukların ve kadının devlet eliyle korunması olmalıydı” diye konuştu.

“Dava sürecinde anne ve çocukların üzerinde baskı kuruldu” diyen Tozbey, son duruşma öncesi yaşananları şöyle anlattı: “Tehdit edilen anne istismarcı eşinin adına kayıtlı olan telefonundan arayarak ‘mecburuz Müjde Hanım, uyuyakaldığında yanlışlıkla birkaç kez kızıma dokunduğunu kabul etti, bir daha dokunmayacak, yanlışlıkla olmuş, başka çaremiz yok, kızım duruşmaya gidip iftira attığını söyleyecek, yoksa bizi öldürürler, rahat bırakmıyorlar’ diyerek dosyadan çekilmemizi istemiştir. Benimle konuşurken arkadan ‘kapat artık telefonu, uzatma, seni kandırmaya çalışıyor’ diyen bir erkek sesi duyulmuştur. Tarafımdan ‘yaşadıkların konusunda yalan mı söyledin’ diye sorduğumda ‘Hayır yalan söylemedim ama başka çaremiz yok’ şeklinde söylemiştir. Kız çocuğunu telefona vermesini istedim o da bana ‘Babam bir daha yapmayacak, bana söz verdi, yatağıma girmeyecek’ dedi. Babanın baskıları sonucunda anne bizi davadan azletti, biz de mahkemeye istifa dilekçemizi sunarak, ‘Artık istismarcı baba, mağdur çocuk ile birlikte aynı evde yaşamaya başlamıştır. Çocuğumuzun bu tarihten itibaren yaşadıklarından ve yaşayacaklarından beraat kararı veren mahkeme sorumludur’ dedik.”