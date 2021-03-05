Tüm koltuklar Ensarcı öğretim üyesine: Bir fakülteye daha dekan oldu
Hitit Üniversitesi’nde 2019 yılında Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’ün rektör olmasıyla birlikte Bayburt Üniversitesi’nden Hitit Üniversitesi’ne naklini yaptıran ve ardından Rektör yardımcılığı görevine getirilen Halil İbrahim Şimşek, 4 fakültenin dekan vekilliği görevine getirildi. Şimşek, Ensar Vakfı Çorum Şubesi Başkan Yardımcılığı görevi de yapmıştı.
Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil İbrahim Şimşek, uzmanlık alanı olmamasına rağmen Üniversite’de bulunan 4 fakültenin dekanlığını yapıyor.
Uzmanlık alanı Temel İslam Bilimleri olmasına rağmen Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilliği, Spor Bilimleri Dekan Vekilliği ve Turizm Fakültesi Dekan Vekilliği görevi yapan Şimşek, dekan vekilliğine bir yenisini daha ekledi. Şimşek, Rektör Ali Osman Öztürk tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği görevine atandı.
Şimşek, 4 fakültenin dekan vekilliğinin yanı sıra üniversitede komisyon başkanlığı, senato üyeliği, rektörlük yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürütüyor.
ENSAR VAKFI BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI
Hitit Üniversitesi yönetim kademesinde hızlı bir yükseliş grafiği izleyen Prof.Dr. Halil İbrahim Şimşek, geçmişte Ensar Vakfı Çorum Şubesi’nde başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü. Şimşek, sık sık Çorum Ensar Vakfı Şubesi’nin programlarına da katılıyor.
“AÇILIŞ DUASI BİLMİYORUM” DEMİŞTİ
Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, geçtiğimiz yıl Çorum’da düzenlenen bir açılış programında "açılış duası" bilmediğini söylemesiyle gündeme gelmişti.
Şimşek, TBMM Eski Başkanı İsmail Karaman ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da katıldığı açılış töreninde dua için kürsüye davet edilmiş, ancak “Açılış duası bilmiyorum” demişti.
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